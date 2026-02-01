Obľúbený herec priznal, že mu ľudia hovorili, že zapácha. Jeho špecifická vôňa sa vytratila

Možno sa už aj vám stalo, že ste zacítili svoj vlastný pach, ktorý sa vám nezdal byť vábny a mali ste strach, že ho zachytí aj vaše okolie. Alebo ešte horšie, boli ste naň upozornení od ostatných a zostali ste zahanbení. Podobná situácia sa stala mnohým, dokonca aj Robertovi Pattinsonovi.
Obľúbený herec, známy zo ságy Súmrak (Twilight), ale aj z oceňovaných snímok ako Maják (The Lighthouse) či Diabol (The Devil All the Time), ešte v roku 2020 priznal, že mu viacero ľudí povedalo, že má „vôňu“ ako pastelka, informoval Teen Vogue. Dodal, že kedysi mal skutočne špecifický pach, no zmenilo sa to.
K tomuto Pattinsonovmu vyjadreniu sa pred niekoľkými dňami vrátil magazín GQ a po rokoch sa ho opýtal, či je to pravda. Na čo herec prišiel so zaujímavou teóriou.
Vraj už vonia menej
„Myslím, že sa niečo zmenilo. Zmenila sa chémia môjho tela. Je to veľmi zvláštne, ale predtým som na 100 % voňal ako pastelka.“ Vysvetlil, že podľa neho človek s pribúdajúcim vekom vonia menej a prisudzuje to 7-ročnému cyklu. „Kedysi som mal veľmi špecifický, výrazný pach. Keď jedno moje ja zomrelo, narodilo sa nové ja, ktoré je menej voňavé,“ dodal.
Ak by ste chceli aj medicínsky podloženú teóriu, čím to môže byť, že sa Pattinson už tak „necíti“ ako kedysi, reportérka sa ho na teóriu o 7-ročnom cykle opýtala, či neprekonal covid a nestratil pritom čuch. Herec potvrdil, že áno, no myslí si, že sa mu čuch vrátil späť do normálu.
