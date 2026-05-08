„Parádna akčná jazda“: Nový film je absolútnym hitom, ovládol rebríčky sledovanosti

Klaudia Oselská
No má len priemerné hodnotenie.

Ak máte chuť stráviť piatkový večer pri dobrom filme, máme pre vás tip na príbeh, ktorý znovu ožil po 39 rokoch. Jedna skupina divákov si ho zamilovala, druhá však stále chváli viac jeho pôvodnú verziu. Do ktorej skupiny sa pridáte vy?

Zdá sa, že s oživovaním starých knižných a filmových príbehov sa roztrhlo vrece. Kým legendárny príbeh Man on Fire dostal novú seriálovú podobu po 22 rokoch, tak film The Running Man teraz opäť ožil až po 39 rokoch.

Od Stephena Kinga

Máte radi akčné trilery s nádychom sci-fi? Videli ste film The Running Man? Ak nie, mali by ste to hneď napraviť. Diváci si ho zamilovali, aktuálne je totiž najsledovanejším filmom na streamovacej platforme SkyShowtime, ako sme si všimli na FlixPatrole. Nájdete ho však aj na Apple TV+ a Amazon Prime.

Snímka je druhou adaptáciou knihy od Stephena Kinga. Pôvodný film vznikol ešte v roku 1987, hlavnú postavu vtedy stvárnil legendárny Arnold Schwarzenegger.

Brutálna reality šou

V kinách mal premiéru na jeseň 2025 a stal sa kasovým trhákom, jeho celosvetové tržby dosiahli sumu 59 miliónov eur, do slovenských kín však prilákal ani nie 3-tisíc divákov.

Príbeh sa odohráva v blízkej budúcnosti, kde medzi najobľúbenejšie televízne programy patrí brutálna reality šou, v ktorej musia súťažiaci prežiť 30 dní neustáleho prenasledovania. Lovia ich profesionálni zabijaci aj bežní ľudia, ktorí za ich dolapenie získajú finančnú odmenu. Čím menej hráčov zostáva v hre, tým vyššia je výhra pre víťaza.

Hlavný hrdina Ben Richards, ktorého stvárnil Glen Powell, sa do nebezpečnej súťaže zapojil z jediného dôvodu – potrebuje peniaze na liečbu svojej vážne chorej dcéry. Producent relácie v ňom vidí ideálneho súťažiaceho, obyčajného človeka, s ktorým sa diváci dokážu stotožniť. Ben však dokáže unikať lovcom dlhšie, než ktokoľvek očakával. Postupne sa tak stáva hrozbou nielen pre organizátorov šou, ale aj pre celý systém, ktorý na násilí a manipulácii stojí.

Má priemerné hodnotenie

Napriek tomu, že aktuálne je hitom, diváci mu udelili len priemerné hodnotenie. Na filmovom portáli ČSFD mu svieti 60 %, na IMDb má rating 6.4/10, na Rotten Tomatoes je to o čosi viac – 77 %.

Viacerí diváci tvrdia, že pôvodný film so Schwarzeneggerom bol lepší, skritizovali najmä záver a nesmrteľnosť hlavného hrdinu, ktorá im vraj liezla na nervy.

Druhá skupina divákov však tvrdí, že nový film je modernejšie prevedenie pôvodného a zároveň je vernejší príbehu v knihe. Dokonca ho označili ako „parádnu akčnú jazdu“. Ocenili tiež skvelý vizuál.

Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Čo je to hantavírus a ako sa chrániť? Epidemiologička popísala prvé príznaky, dôvod na paniku nevidí
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám príde šek
Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred
Bola som na najlepšom letisku na svete: Vodopád je zadarmo, najete sa aj lacno a okúpete v strešnom bazéne

