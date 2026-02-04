Označujú ho za veľkofilm. V českej snímke si zahral aj hollywoodsky herec

Foto: Continental film

Klaudia Oselská
Tip na film
Netflix si pre vás vo februári pripravil skvelé filmové a seriálové novinky.

Napínavá miniséria, pokračovanie obľúbených seriálov, príbeh podľa skutočnej udalosti aj nová česká dráma. Netflix si aj tento mesiac pripravil pre svojich divákov bohatú filmovú a seriálovú nádielku. 

Unfamiliar

Už zajtra sa môžete tešiť na premiéru špionážneho trileru Unfamiliar z nemeckej produkcie. Šesťdielna miniséria vás zaručene pohltí. Príbeh má byť údajne berlínskou verziou klišé o pánovi a pani Smithovcoch.

V srdci Berlína prevádzkujú bývalí špióni Simon a Meret bezpečný dom s názvom „Hniezdo“. Je to útočisko pre tých, ktorých nikto nesmie nájsť. Keď sa znova objaví hrozba, o ktorej si mysleli, že je skrytá, ocitnú sa v situácii, keď sa ukrývajú pred vrahmi, ruskými agentmi, BND, bývalými milencami a celou kopou ľudí, ktorým ublížili, no zároveň sa snažia udržať svoje manželstvo pohromade, píše sa v oficiálnej synopsii seriálu.

Pokračovanie obľúbených seriálov

Už zajtra na Netflix dorazí štvrtá séria seriálového hitu Advokát (The Lincoln Lawyer). Nová séria prinesie 10 napínavých epizód. Všetky tri predchádzajúce série seriálu získali od divákov na filmovom portáli ČSFD vysoké hodnotenie – cez 80 %.

19. februára sa zas môžete tešiť na tretiu sériu Nočného agenta (The Night Agent), ktorý tiež ponúkne až 10 nových epizód.

Olovené deti

Tento mesiac si Netflix pre divákov pripravil aj silný príbeh inšpirovaný skutočnými udalosťami. Poľská miniséria Olovené deti dorazí na obľúbenú streamovaciu platformu 11. februára.

Seriál sleduje ekologickú katastrofu zo 70. rokov minulého storočia, ktorá sa odohrala v katovickej štvrti Szopienice, neďaleko jednej z najväčších fabrík v Poľsku na spracovanie ťažkých kovov, ktorá však predstavovala zdroj otravy olovom. Najohrozenejšou skupinou boli deti, trpeli neurologickými problémami, anémiou, poruchami učenia či chronickými bolesťami brucha. Vtedajší komunistický režim tieto prípady systematicky ignoroval. Kľúčovou postavou celého príbehu je doktorka Jolanta Wadowska‑Król, ktorá si ojedinelé diagnózy všimla a stovky detí tajne testovala.

Neporaziteľní

18. februára si nenechajte ujsť novú českú drámu Neporaziteľní, ktorá sľubuje, že vás rozosmeje aj dojme zároveň. Dokonca je označovaná za veľkofilm, ako sme vás už informovali.

Príbeh sleduje tri úplne rozdielne životné línie – sebavedomého podnikateľa, trénera, ktorý stratil ilúzie a mladého športovca, ktorému osud podrazil nohy. Každý z nich bojuje sám so sebou a s okolnosťami, ale s typicky českým, odľahčeným, no trochu sarkastickým humorom.

Vo filme si zahrali známi českí herci – Ivan TrojanHynek ČermákJiří Lábus Lenka Vlasáková, ale aj slovenská herečka Natália Germáni. Trénera americkej reprezentácie si však zahral hollywoodsky herec Til Schweiger„Je tu skvelý štáb. Všetci vedia, čo robia, sú naozaj dobrí, rýchli, veľmi profesionálni, a pritom priateľskí a stále v dobrej nálade,“ prezradil Til Schweiger, ktorý si natáčanie v Česku veľmi užil.

Diváci sú z filmu absolútne nadšení. Chvália úplne všetko. Na portáli ČSFD je množstvo pozitívnych recenzií. Navyše mu svieti skvelé hodnotenie – až 81 %.

