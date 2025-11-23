Zelenskyj vyjadril vďaku Trumpovi a Američanom: Americká pomoc podľa jeho slov zachraňuje ukrajinské životy

Foto: SITA/AP

Petra Sušaninová
TASR
Vojna na Ukrajine
Poďakoval aj európskym spojencom.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu uviedol, že prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi je vďačný za jeho pomoc Ukrajine. Vďaku vyjadril aj európskym spojencom a krajinám zo skupín G7 a G20. Urobil tak po tom, ako Trump na sociálnej sieti vyčítal Kyjevu nedostatok vďačnosti za podporu Washingtonu v boji proti invázii ruských síl. Informovala o tom televízia Sky News.

„Ukrajina je vďačná Spojeným štátom, každému jednému Američanovi, osobne prezidentovi Trumpovi, za pomoc, ktorá – počnúc Javelinmi – zachraňuje ukrajinské životy,“ uviedol Zelenskyj v príspevku na platforme X, v ktorom spomenul americkú prenosnú protitankovú zbraň FGM-148 Javelin schopnú ničiť rôzne ciele ako tanky, obrnené vozidlá, bunkre či helikoptéry na vzdialenosť až 2,5 kilometra.

„Ďakujeme všetkým v Európe, v G7 a v G20, ktorí nám pomáhajú chrániť životy. Je dôležité zachovať túto podporu,“ konštatoval Zelenskyj. Zároveň pripomenul, že inváziu na Ukrajinu začalo v roku 2022 Rusko: „Od prvých minút 24. februára Putin vedie túto vojnu bez ohľadu na to, o koľko vlastných ľudí príde a koľko našich zabije“.

Foto: SITA/AP

V tejto vojne prehrávajú všetci

Trump v nedeľu na svojej platforme Truth Social opäť obvinil Ukrajinu z nedostatku „vďačnosti“ za podporu Washingtonu v boji proti invázii ruských síl, kritizoval svojho predchodcu Joea Bidena a Európe vyčítal, že ďalej kupuje ropu od Ruska. Stalo sa tak v čase, keď v Ženeve prebiehajú rokovania predstaviteľov USA a Ukrajiny so zástupcami Británie, Nemecka a Francúzska o americkom mierovom pláne pre Ukrajinu.

Tiež tvrdil, že ak by bol prezidentom on a nie Biden, ruský prezident Vladimír Putin by nikdy na Ukrajinu nezaútočil. Trump tiež napísal, že v tejto vojne všetci prehrávajú, najmä „milióny ľudí, ktorí tak zbytočne zomreli“.

