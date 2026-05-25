„Čo najskôr opustite Kyjev,“ vyzýva Rusko: Ruské sily podniknú ďalšie údery

Petra Sušaninová
TASR
Rusko avizuje ďalšie útoky.

Ruské ministerstvo zahraničných vecí v pondelok vyzvalo cudzincov a diplomatov, aby čo najskôr opustili ukrajinské hlavné mesto Kyjev. Ruské sily sa vraj chystajú podniknúť nové údery, zamerané aj proti vládnym budovám a vojenským veliteľstvám na Ukrajine. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr AFP a TASS.

Ministerstvo uviedlo, že ide o odvetu za ukrajinský útok na akademickú budovu a internát školy v meste Starobiľsk v Ruskom okupovanej Luhanskej oblasti, ktorý si podľa miestnych úradov vyžiadal viac než 20 obetí a desiatky zranených. Moskva z útoku v Starobiľsku viní Kyjev, ten tvrdí, že ukrajinské sily zasiahli v oblasti mesta jedno z veliteľstiev elitnej ruskej jednotky Rubikon špecializujúcej sa na drony. Ruský prezident Vladimir Putin následne nariadil ministerstvu obrany, aby pripravilo návrhy odvetných opatrení.

„Všetko toto bola už posledná kvapka,“ uviedol rezort ruskej diplomacie vo vyhlásení s tým, že teraz ruské sily spustia údery, ktoré budú zamerané na rozhodovacie centrá, veliteľské stanovištia a ďalšie objekty vojensko-priemyselného komplexu v Kyjeve.

Foto: SITA/AP

Rusko odpálilo hypersonickú raketu

„Varujeme občanov cudzích štátov vrátane zamestnancov diplomatických misií a medzinárodných organizácií, aby čo najskôr opustili mesto,“ vyzvalo ministerstvo. Terčom sa podľa Moskvy majú stať „konkrétne“ závody určené na výrobu a vývoj bezpilotných lietadiel, ktoré používa Ukrajina „ za pomoci špecialistov NATO zodpovedných za dodávky komponentov, spravodajské informácie a inštrukcie“.

Rusko pri jednom z útokov v noci na nedeľu odpálilo na ukrajinské mesto Bila Cerkva hypersonickú raketu Orešnik, ktorú tak použilo tretíkrát od začiatku invázie na Ukrajinu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už v polovici mája varoval, že podľa dokumentov získaných spravodajskými službami sa Rusko chystá udrieť na centrá rozhodovania na Ukrajine.

