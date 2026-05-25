Rusko sa dostáva do slepej uličky: Začína sa hovoriť o prehre vo vojne s Ukrajinou, Kremeľ má problém

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
Vojna na Ukrajine
Rusko má obrovské straty aj slabnúcu ekonomiku

Rusko sa podľa estónskej rozviedky dostáva do čoraz zložitejšej situácie. Kremeľ má čeliť rastúcim problémom na bojisku aj doma, pričom prezident Vladimir Putin môže postupne prísť o silnú pozíciu pri prípadných rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine.

Na vývoj upozornil americký portál CNN, ktorý citoval šéfa estónskej zahraničnej rozviedky Kaupa Rosina. Na situáciu zároveň upozornilo aj Centrum pre strategické a medzinárodné štúdiá, ktoré dlhodobo sleduje vývoj vojny na Ukrajine a stav ruských ozbrojených síl. „Už nepočujem žiadne reči o totálnom víťazstve. Ľudia v Kremli si uvedomujú, že situácia na ukrajinskom bojisku sa nevyvíja príliš dobre,“ vyhlásil Rosin.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Macron telefonoval s Lukašenkom: Ide o prvý známy telefonát medzi nimi od začiatku ruskej invázie
2.
Rusi počas masívneho útoku odpálili aj hypersonickú raketu Orešnik. „Sú naozaj šialení,“ reagoval Zelenskyj
3.
Nemožné ju zostreliť: Rusko pripravuje útok na Ukrajinu hypersonickou raketou Orešnik, tvrdí Zelenskyj
Zobraziť všetky články (1767)

Rusko má prichádzať o desaťtisíce vojakov

Vojna na Ukrajine pokračuje už piaty rok, hoci Moskva pôvodne počítala s rýchlym víťazstvom v priebehu niekoľkých dní. Podľa expertov však Rusku postupne dochádzajú ľudské, finančné aj materiálne zdroje. Centrum pre strategické a medzinárodné štúdiá uvádza, že ruské jednotky počas posledných dvoch rokov postupovali v priemere len približne o 70 metrov denne.

Každý deň pritom mali prichádzať o približne tisíc vojakov, ktorí boli zabití alebo zranení. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio minulý týždeň uviedol, že Rusko aktuálne stráca až 20-tisíc vojakov mesačne. Postup ruskej armády sa podľa viacerých zdrojov výrazne spomalil a na mnohých miestach prakticky zastavil.

Ďalšia mobilizácia by mohla vyvolať odpor

Podľa Rosina by mohla byť problematická aj ďalšia veľká mobilizácia. Kremeľ síce stále disponuje veľkým počtom obyvateľov, no nové povolávanie do armády by mohlo vyvolať napätie vo vnútri krajiny.

Foto: SITA/AP

„Ak by Rusko dokázalo zmobilizovať ďalších niekoľko stotisíc ľudí, bol by to problém pre Ukrajinu. Také rozhodnutie by však bolo obrovským rizikom pre vnútornú stabilitu,“ vysvetlil Rosin. Rusko spustilo čiastočnú mobilizáciu už v septembri 2022, čo vyvolalo protesty aj odchod tisícov ľudí z krajiny. Odvtedy sa Moskva podľa expertov viac spolieha na nábor dobrovoľníkov či získavanie vojakov zo zahraničia.

Ukrajina zlepšuje obranu aj útoky

Zmeniť sa mala aj situácia v oblasti technológií. Ukrajina je podľa dostupných informácií schopná zasahovať ciele hlboko za frontovou líniou a zároveň zlepšila obranu proti ruským dronom. Ukrajinský minister obrany Mychajlo Fjodorov uviedol, že podiel ruských dronov Šáhid zostrelených pomocou stíhacích dronov sa za posledné štyri mesiace zdvojnásobil.

Výrazné problémy má podľa expertov aj ruská ekonomika. Kremeľ nedávno znížil prognózu ekonomického rastu pre rok 2026 z 1,3 % na 0,4 %. Rosin zároveň tvrdí, že ukrajinské útoky spôsobili ruskému energetickému sektoru škody za miliardy dolárov. Významný dosah majú mať aj sankcie zo strany USA a Európskej únie.

Podľa estónskej rozviedky môže aktuálny vývoj dostať obe strany k rokovaciemu stolu skôr, než sa pôvodne očakávalo.„Pri súčasnom trende Putin už možno nebude schopný vyjednávať zo silnej pozície. Čas Rusku nepraje,“ uzavrel Rosin.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Vedci objavili na dne oceánu niečo, čo tam nečakali: Tohto tvora ešte nikto nevidel, ide…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Tip na výlet
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Slováci a Česi v zahraničí
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Letná dovolenka
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
1 na 1
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Druhá svetová vojna
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac