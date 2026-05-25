Rusko sa dostáva do slepej uličky: Začína sa hovoriť o prehre vo vojne s Ukrajinou, Kremeľ má problém

Rusko sa podľa estónskej rozviedky dostáva do čoraz zložitejšej situácie. Kremeľ má čeliť rastúcim problémom na bojisku aj doma, pričom prezident Vladimir Putin môže postupne prísť o silnú pozíciu pri prípadných rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine.
Na vývoj upozornil americký portál CNN, ktorý citoval šéfa estónskej zahraničnej rozviedky Kaupa Rosina. Na situáciu zároveň upozornilo aj Centrum pre strategické a medzinárodné štúdiá, ktoré dlhodobo sleduje vývoj vojny na Ukrajine a stav ruských ozbrojených síl. „Už nepočujem žiadne reči o totálnom víťazstve. Ľudia v Kremli si uvedomujú, že situácia na ukrajinskom bojisku sa nevyvíja príliš dobre,“ vyhlásil Rosin.
Rusko má prichádzať o desaťtisíce vojakov
Vojna na Ukrajine pokračuje už piaty rok, hoci Moskva pôvodne počítala s rýchlym víťazstvom v priebehu niekoľkých dní. Podľa expertov však Rusku postupne dochádzajú ľudské, finančné aj materiálne zdroje. Centrum pre strategické a medzinárodné štúdiá uvádza, že ruské jednotky počas posledných dvoch rokov postupovali v priemere len približne o 70 metrov denne.
Každý deň pritom mali prichádzať o približne tisíc vojakov, ktorí boli zabití alebo zranení. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio minulý týždeň uviedol, že Rusko aktuálne stráca až 20-tisíc vojakov mesačne. Postup ruskej armády sa podľa viacerých zdrojov výrazne spomalil a na mnohých miestach prakticky zastavil.
Ďalšia mobilizácia by mohla vyvolať odpor
Podľa Rosina by mohla byť problematická aj ďalšia veľká mobilizácia. Kremeľ síce stále disponuje veľkým počtom obyvateľov, no nové povolávanie do armády by mohlo vyvolať napätie vo vnútri krajiny.
„Ak by Rusko dokázalo zmobilizovať ďalších niekoľko stotisíc ľudí, bol by to problém pre Ukrajinu. Také rozhodnutie by však bolo obrovským rizikom pre vnútornú stabilitu,“ vysvetlil Rosin. Rusko spustilo čiastočnú mobilizáciu už v septembri 2022, čo vyvolalo protesty aj odchod tisícov ľudí z krajiny. Odvtedy sa Moskva podľa expertov viac spolieha na nábor dobrovoľníkov či získavanie vojakov zo zahraničia.
Ukrajina zlepšuje obranu aj útoky
Zmeniť sa mala aj situácia v oblasti technológií. Ukrajina je podľa dostupných informácií schopná zasahovať ciele hlboko za frontovou líniou a zároveň zlepšila obranu proti ruským dronom. Ukrajinský minister obrany Mychajlo Fjodorov uviedol, že podiel ruských dronov Šáhid zostrelených pomocou stíhacích dronov sa za posledné štyri mesiace zdvojnásobil.
Výrazné problémy má podľa expertov aj ruská ekonomika. Kremeľ nedávno znížil prognózu ekonomického rastu pre rok 2026 z 1,3 % na 0,4 %. Rosin zároveň tvrdí, že ukrajinské útoky spôsobili ruskému energetickému sektoru škody za miliardy dolárov. Významný dosah majú mať aj sankcie zo strany USA a Európskej únie.
Podľa estónskej rozviedky môže aktuálny vývoj dostať obe strany k rokovaciemu stolu skôr, než sa pôvodne očakávalo.„Pri súčasnom trende Putin už možno nebude schopný vyjednávať zo silnej pozície. Čas Rusku nepraje,“ uzavrel Rosin.
Nahlásiť chybu v článku