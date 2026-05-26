Nemal šancu: Video ukrajinskej brigády ukazuje, zúfalého ruského vojaka, ktorý do dronu hádzal pušku

Vojna na Ukrajine prináša čoraz absurdnejšie a zároveň desivejšie momenty. Najnovšie zábery z frontu ukazujú ruského vojaka, ktorý sa pred ukrajinským samovražedným dronom snažil zachrániť všetkým, čo mal po ruke. Po bezpilotnom stroji hádzal aj vlastnú pušku no ani to nestačilo.
Videá tohto typu sa objavili Telegrame, odkiaľ sa následne rozšírili aj na sociálnu sieť X. Ako upozornil portál CNN Prima News, pravdivosť záberov sa počas vojny nedá úplne nezávisle overiť, podobné videá sa však na internete objavujú čoraz častejšie a ukazujú, akú významnú úlohu dnes na bojisku zohrávajú drony.
Využil všetko, čo mal poruke
Na zázname, ktorý sa šíril na X vidno ruského vojaka, ktorý sa pohybuje na otvorenej lúke. Nad hlavou mu krúži ukrajinský dron s výbušninou a vojak si po chvíli uvedomí, že sa stal cieľom útoku. Nasledujú sekundy paniky. Najskôr po drone hodí útočnú pušku, ktorá mu zrejme zostala jedinou šancou na obranu. O pár okamihov neskôr však nasleduje výbuch.
La 414ª Brigada „Pájaros de Magyar"🇺🇦
Drony menia priebeh vojny
Ukrajina vyvinula stíhacie drony, ktoré dokážu zasiahnuť ciele vzdialené až tisíce kilometrov, uviedol vo štvrtok ukrajinský minister obrany Mychajlo Fedorov. „Spúšťame novú úroveň ‚malej‘ protivzdušnej obrany,“ napísal Fedorov na platforme Telegram.
„Dnes máme potvrdené zostrelenie cieľa vo vzdialenosti stoviek až tisícov kilometrov. Ukrajina je prvou krajinou na svete, ktorá systematicky rozširuje diaľkové ovládanie stíhacích dronov,“ vyhlásil minister.
Systém znižuje riziká pre obsluhu
Fedorov uviedol, že systém „minimalizuje riziká pre obsluhu a tiež umožňuje rozširovanie kapacít bez viazanosti na frontovú líniu“. Ukrajinskí predstavitelia odhadujú, že minuloročná domáca produkcia bezpilotných strojov dosiahla približne 4,5 milióna kusov a toto číslo sa ďalej zvyšuje.
Kyjev aj po vyše štyroch rokoch vojny s Ruskom stále odoláva rozsiahlym raketovým a dronovým útokom. Ukrajina nadviazala spoluprácu s viacerými európskymi krajinami v oblasti výroby zbraní a ponúkla pomoc aj štátom Blízkeho východu v boji proti iránskym dronom. Kyjev uzavrel dohody so Saudskou Arábiou, Katarom či Spojenými arabskými emirátmi.
