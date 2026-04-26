Zelenskyj pri výročí Černobyľa: Rusko nás opäť približuje ku katastrofe, ohrozuje bezpečnosť Európy

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu pri príležitosti 40. výročia katastrofy v Černobyľskej jadrovej elektrárni obvinil Rusko, že pácha „jadrový terorizmus“. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Zelenskyj v príspevku na sieti X uviedol, že Ruskou svojou inváziou na Ukrajinu, ktorú spustilo vo februári 2022, „opäť privádza svet na pokraj katastrofy spôsobenej človekom“. Poukázal na to, že ruské drony pravidelne prelietavajú nad areálom bývalej jadrovej elektrárne a jeden z nich vo februári minulého roka dokonca narazil do betónového sarkofágu, ktorý chráni zvyšky štvrtého reaktorového bloku.
Moskva obvinenia odmieta
Moskva vtedy svoju zodpovednosť poprela a obvinila Ukrajinu, že útok pravdepodobne podnikla sama. „Svet nesmie dovoliť, aby tento jadrový terorizmus pokračoval, a najlepším spôsobom, ako to dosiahnuť, je prinútiť Rusko, aby zastavilo svoje bezohľadné útoky,“ zdôraznil ukrajinský prezident.
Ukrajinský generálny prokurátor Ruslan Kravčenko tento týždeň uviedol, že Rusko pri útokoch na Ukrajinu opakovane vypúšťalo drony a rakety na letovej dráhe v blízkosti nepoužívanej elektrárne v Černobyli. Takéto útoky podľa neho nemajú žiaden vojenský význam a ich cieľom je výlučne zastrašovanie a šírenie strachu.
Okupácia elektrárne na začiatku invázie
Rusko elektráreň viac ako mesiac okupovalo počas prvých týždňov invázie, keď sa jeho jednotky pokúšali o postup na ukrajinské hlavné mesto Kyjev, no následne sa stiahli.
K jadrovej havárii v Černobyli došlo v roku 1986. Po nej sa radiácia rozšírila do celej Európy. Posledný funkčný reaktor elektrárne bol odstavený v roku 2000. „Spomíname na všetkých, ktorí položili svoje životy pri odstraňovaní následkov tejto tragédie. Nech všetky obete černobyľskej katastrofy odpočívajú v pokoji,“ dodal Zelenskyj.
