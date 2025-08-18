Zažívame ticho pred búrkou: Počasie sa pokazí, leto je na konci. Ochladí sa aj o 15 °C, no čaká nás ešte jedno prekvapenie

Slovensko sa na začiatku nového týždňa dočká mierneho osvieženia. Horúčavy, ktoré v uplynulých dňoch presahovali hranicu +30 °C, začnú ustupovať a tropické teploty sa už vyskytnú len ojedinele.
Podľa iMeteo priniesol včerajší deň prvé zmeny v počasí. Postupujúci studený front sa postupne rozpadal a od severu k nám začal prúdiť chladnejší a suchší vzduch. Zároveň sa do našej oblasti dostal okraj tlakovej výše zo severozápadu, čo sa počas popoludnia prejavilo postupným zlepšovaním počasia.
Včerajšie búrky priniesli tisíce bleskov
Na viacerých miestach bolo polooblačno až oblačno. Prehánky a búrky sa sústredili najmä na Banskobystrický kraj a Gemer, pričom mohli mať aj intenzívnejší charakter. Postupne však slabli a večer sa počasie začalo upokojovať.
Denné teploty sa ešte držali na letných úrovniach. Na juhu a západe Slovenska vystúpili na +25 až +30 °C, zatiaľ čo sever a stred územia boli chladnejšie s hodnotami +20 až +25 °C. Na horách vo výške 1500 m sa teplota pohybovala okolo +13 °C. Vietor fúkal severozápadný až severný s rýchlosťou 10 až 30 km/h, pri búrkach sa prechodne zosilňoval.
Zrážky väčšinou nepresiahli 5 mm, no lokálne búrky priniesli aj 10 až 30 mm. Búrková činnosť bola najvýraznejšia ešte v noci na nedeľu a dopoludnia, pričom sieť Blitzortung zaznamenala až 4143 bleskov. To je podstatne viac, ako bolo zaznamenané počas soboty.
Dnes bude jasno a pokojnejšie podmienky
Začiatok nového týždňa prinesie pokračovanie prílevu chladnejšieho a suchšieho vzduchu. Pondelok bude prevažne stabilný, s jasnou až polooblačnou oblohou. Ojedinele sa môže objaviť prechodné zväčšenie oblačnosti, slabé prehánky alebo ranná hmla, ktorá sa však rýchlo rozplynie.
Teploty dosiahnu +25 až +30 °C, tropická hranica sa však prekoná len zriedkavo. V severnej polovici krajiny sa popoludňajšie hodnoty budú pohybovať medzi +19 až +24 °C. Na horách vo výške 1500 m sa očakáva približne +13 °C.
Severný vietor s rýchlosťou 10 až 30 km/h dodá dňu sviežosť, v Banskobystrickom kraji bude slabší. Zrážky sa očakávajú len minimálne, do 2 mm. Vývoj naznačuje, že tropické horúčavy nad +30 °C už v ďalších dňoch nebudú bežné. Počasie sa bude niesť v znamení príjemných letných hodnôt, ktoré potešia najmä tých, ktorým posledné sparné dni prekážali.
Ešte jeden horúci deň, potom výrazné ochladenie
Utorok bude pokračovať v príjemnom letnom trende. Očakáva sa prevažne jasno až polooblačno, najnižšie nočné teploty klesnú na 15 až 10 °C, v údoliach a na Záhorí miestami aj na 5 °C. Popoludní vystúpi teplota na 25 až 30 °C, chladnejšie bude len na severe, kde sa teplota bude pohybovať okolo 23 °C.
Streda prinesie prekvapenie v podobe ešte posledného horúceho dňa. Obloha zostane jasná až polooblačná, nočné teploty sa budú pohybovať od 15 do 10 °C, lokálne aj okolo 8 °C. Počas dňa sa však znova oteplí na 28 až 33 °C, na severe na približne 26 °C. Pre mnohých to bude posledná možnosť užiť si pravý letný deň s tropickými hodnotami.
Vo štvrtok sa už situácia zmení. Na väčšine územia bude oblačno až zamračené, postupne sa pridá dážď, prehánky a ojedinele aj búrky. Nočné teploty klesnú na 19 až 14 °C, v údoliach miestami na 12 °C. Denné maximá sa budú pohybovať len medzi 24 až 29 °C, na severe približne 22 °C.
Od piatka až do nedele sa bude počasie niesť v znamení citeľného ochladenia. Spočiatku bude veľa oblačnosti s dažďom alebo prehánkami, neskôr sa vyčasí a prehánky sa vyskytnú len ojedinele. Nočné teploty sa dostanú na 12 až 7 °C, v dolinách dokonca na 7 až 2 °C. Denné teploty už neprekročia 26 °C a na severe budú okolo 19 °C.
Osviežujúce leto pokračuje
Vývoj počasia naznačuje, že Slovensko má pred sebou výrazne sviežejší záver týždňa. Streda ešte prinesie poslednú vlnu tropických hodnôt, no potom nás čaká citeľné ochladenie. Po sparných dňoch si tak mnohí konečne vydýchnu a užijú si príjemné letné počasie bez extrémnych horúčav.
