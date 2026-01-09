Núka plat 103-tisíc eur ročne, no nik sa nehlási: Šéf obrovskej firmy prezradil, kde je problém

S ohľadom na dnešnú ekonomickú situáciu je takýto plat pre väčšinu z nás len ťažko predstaviteľný. Samozrejme, ide o ponuku z amerického trhu, kde sú mzdové úrovne všeobecne vyššie a treba zohľadniť aj tamojšie životné náklady.
Napriek tomu platí, že aj v USA ide o sumu, ktorá je pre mnohých skôr snom než realitou. Dosiahnuť šesť cifier ročne sa považuje za akýsi všeobecný ideál, ku ktorému väčšina Američanov smeruje.
O výraznej diere na trhu práce a celkovej situácii v automobilovom servise a remeselných profesiách hovoril Jim Farley, generálny riaditeľ spoločnosti Ford Motor Company, v rozhovore pre podcast Office Hours: Business Edition, ktorý vyšiel v novembri 2025.
Kto opraví všetky Mavericky, Rangery a Mustangy?
Farley opísal realitu svojej spoločnosti obrazne ako zástup dielní so zdvihákmi a s náradím, v ktorých však nik nepracuje.
V čase nahrávania podcastu mal Ford podľa jeho slov približne 5-tisíc neobsadených pracovných miest pre mechanikov. Každá z týchto pozícií pritom ponúkala ročný plat 120-tisíc dolárov (približne 103-tisíc eur).
Práca mechanika je pritom fyzicky aj odborne náročná. Farley upozornil, že novému zamestnancovi môže trvať až päť rokov, kým získa všetky zručnosti potrebné na samostatné vykonávanie opráv a údržby vozidiel pre Ford. Problém však podľa neho nespočíva len v náročnosti profesie, ale najmä v systéme: Spojené štáty jednoducho neškolia dostatok kvalifikovaných ľudí.
„Neinvestujeme do vzdelávania ďalšej generácie pracujúcich. Ľudí, akými bol môj otec, ktorý nemal nič, no dokázal si vybudovať život strednej triedy a zabezpečiť budúcnosť svojej rodine,“ povedal Farley.
Nedostatok kvalifikovaných remeselníkov sa pritom netýka len mechanikov. Presne ako mnohí analytici roky varovali, spoločnosť dnes pociťuje dôsledky masového presunu ľudí na netechnické vysoké školy, ktorý nebol vyvážený podporou odborného a učňovského vzdelávania.
Výsledkom je prebytok vysokoškolských diplomov a akútny nedostatok skúsených, kvalifikovaných remeselníkov.
„Máme v tejto krajine vážny problém. A nehovoríme o ňom dostatočne,“ dodal Farley.
Inštalatéri a zvárači, kde ste?
Podobnému vývoju čelia aj ďalšie odvetvia – záchranné služby, nákladná doprava, výrobný priemysel, ale aj profesie ako elektrikári, inštalatéri či zvárači. Dopyt po týchto pracovníkoch je vysoký a dlhodobo neuspokojený.
Ako upozorňuje portál LADBible, rastúci hlad po remeselných profesiách je v ostrom kontraste s obavami z masového úbytku pracovných miest v dôsledku rozvoja umelej inteligencie.
A to napriek tomu, že predchádzajúca správa Národnej nadácie pre vzdelávací výskum naznačila, že niektoré sektory – napríklad zákaznícky servis, obsluha strojov či administratíva – môžu v budúcnosti úplne zaniknúť.
