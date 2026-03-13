Záporné postavy sú podľa nej veselšie. Herečka prehovorila o arogantnej Eve zo Sľubu, niečo na nej obdivuje

Jednou z postáv, ktoré sa v deji Sľubu objavujú, je Eva Gregorová, ktorú stvárňuje skúsená slovenská herečka Michaela Čobejová. Eva Gregorová je žena so silnou osobnosťou, ktorá pôsobí rozhodne a často sa snaží mať veci pod kontrolou. V príbehu vystupuje ako postava, ktorá má jasné názory a nebojí sa zasahovať do situácií, ktoré sa odohrávajú v jej okolí.
Jej charakter je zároveň komplexný – navonok môže pôsobiť prísne alebo odmerane, no v skutočnosti ju formujú aj vlastné skúsenosti a životné rozhodnutia. Práve tieto momenty postupne odhaľujú rôzne vrstvy jej osobnosti a ukazujú, že za silným vystupovaním sa skrýva aj množstvo emócií. Nie je však najpríjemnejšia, čo však Michaele Čobejovej, ktorá ju stvárňuje, nevadí. Ako uviedla v Teleráne, je rada, že ju môže hrať.
Považuje ju za veľmi inteligentnú
Ani na jednu sekundu nezapochybovala o tom, či má túto rolu vziať. „Tieto záporné postavy sú vždy veselšie, zaujímavejšie, príjemnejšie paradoxne ako kladné postavy, kde sa tvárite veľmi empaticky celý čas a nie je tam taký herecký priestor ako pri týchto negatívnych postavách. Navyše, človek si to viac užíva, keď môže byť v takom kontrapunkte s ostatnými postavami. Takže bola som rada, že som dostala túto ponuku a tešila som sa, ako som povedala, už pred začiatkom točenia, že ľudia ma budú neznášať, a to sa podarilo,“ uviedla herečka s úsmevom.
Na druhej strane, sympatická blondínka potvrdila, že by s takou osobou, akou je Eva Gregorová, nebola kamarátkou v reálnom živote. „Človek sa rád vyhýba takým ľuďom. Nechcete mať v živote niekoho, v ktorej spoločnosti sa cítite nepríjemne a nie, kamarátky by sme určite neboli,“ pokračovala Michaela, podľa ktorej existuje vo verejnom živote veľa podobných ľudí s nadmernou aroganciou a sebavedomím.
Je tu však jedna vec, ktorú obdivuje na svojej postave. „Ale musím povedať, že jedno oceňujem na Eve Gregorovej. Je to veľmi inteligentná žena. Takže jej úsmev, ktorý u nej stále je, vidíme aj u konkrétnych politikov, ktorí tú najvážnejšiu tému zvestujú s nejakým nepochopiteľným úsmevom, ktorý majú nacvičený,“ doplnila herečka, ktorá má veľa inšpirácie pri stvárňovaní Evy Gregorovej.
„Aj z mojej mladosti, keď takíto ľudia boli viditeľnejší, ako sú teraz. Teraz som sa tak zamyslela, že možno tá pretvárka bola v každodennom živote viac prítomná ako dnes. Ľudia sú podľa mňa k sebe viac úprimní, viac ich viete prečítať,“ priznala Michaela, ktorá sa často objavuje na pľaci s Marošom Kramárom.
