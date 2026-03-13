Záporné postavy sú podľa nej veselšie. Herečka prehovorila o arogantnej Eve zo Sľubu, niečo na nej obdivuje

Jana Petrejová
Seriál Sľub
Z hereckej úlohy sa veľmi teší.

Jednou z postáv, ktoré sa v deji Sľubu objavujú, je Eva Gregorová, ktorú stvárňuje skúsená slovenská herečka Michaela Čobejová. Eva Gregorová je žena so silnou osobnosťou, ktorá pôsobí rozhodne a často sa snaží mať veci pod kontrolou. V príbehu vystupuje ako postava, ktorá má jasné názory a nebojí sa zasahovať do situácií, ktoré sa odohrávajú v jej okolí.

Jej charakter je zároveň komplexný – navonok môže pôsobiť prísne alebo odmerane, no v skutočnosti ju formujú aj vlastné skúsenosti a životné rozhodnutia. Práve tieto momenty postupne odhaľujú rôzne vrstvy jej osobnosti a ukazujú, že za silným vystupovaním sa skrýva aj množstvo emócií. Nie je však najpríjemnejšia, čo však Michaele Čobejovej, ktorá ju stvárňuje, nevadí. Ako uviedla v Teleráne, je rada, že ju môže hrať.

Viac z témy Seriál Sľub:
1.
Sľub trhá rekordy sledovanosti: Dočkajú sa diváci aj 4. série? Na internete unikol možný dátum štartu
2.
Adriána Brnčálová: Rola v Sľube jej obrátila život hore nohami, na začiatku sa triasla od strachu
3.
Čobejová prehovorila o dcére v Sľube: Niektoré spoločné scény pre ňu vôbec neboli jednoduché
Zobraziť všetky články (56)

Považuje ju za veľmi inteligentnú

Ani na jednu sekundu nezapochybovala o tom, či má túto rolu vziať. „Tieto záporné postavy sú vždy veselšie, zaujímavejšie, príjemnejšie paradoxne ako kladné postavy, kde sa tvárite veľmi empaticky celý čas a nie je tam taký herecký priestor ako pri týchto negatívnych postavách. Navyše, človek si to viac užíva, keď môže byť v takom kontrapunkte s ostatnými postavami. Takže bola som rada, že som dostala túto ponuku a tešila som sa, ako som povedala, už pred začiatkom točenia, že ľudia ma budú neznášať, a to sa podarilo,“ uviedla herečka s úsmevom.

Na druhej strane, sympatická blondínka potvrdila, že by s takou osobou, akou je Eva Gregorová, nebola kamarátkou v reálnom živote. „Človek sa rád vyhýba takým ľuďom. Nechcete mať v živote niekoho, v ktorej spoločnosti sa cítite nepríjemne a nie, kamarátky by sme určite neboli,“ pokračovala Michaela, podľa ktorej existuje vo verejnom živote veľa podobných ľudí s nadmernou aroganciou a sebavedomím.

Je tu však jedna vec, ktorú obdivuje na svojej postave. „Ale musím povedať, že jedno oceňujem na Eve Gregorovej. Je to veľmi inteligentná žena. Takže jej úsmev, ktorý u nej stále je, vidíme aj u konkrétnych politikov, ktorí tú najvážnejšiu tému zvestujú s nejakým nepochopiteľným úsmevom, ktorý majú nacvičený,“ doplnila herečka, ktorá má veľa inšpirácie pri stvárňovaní Evy Gregorovej.

„Aj z mojej mladosti, keď takíto ľudia boli viditeľnejší, ako sú teraz. Teraz som sa tak zamyslela, že možno tá pretvárka bola v každodennom živote viac prítomná ako dnes. Ľudia sú podľa mňa k sebe viac úprimní, viac ich viete prečítať,“ priznala Michaela, ktorá sa často objavuje na pľaci s Marošom Kramárom.

Odporúčané články
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Letná dovolenka
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
1 na 1
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Na nože
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Fukušima
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Tip na výlet
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac