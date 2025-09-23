Zachránil psíka zo smetí. Herec z Ranča otvorene prehovoril o dráme, ktorú zažil cestou na dovolenku

Nedá dopustiť na svojho domáceho maznáčika. Známy herec si vie len ťažko predstaviť život bez štvornohého kamaráta. A zdá sa, že aj títo miláčikovia vyhľadávajú jeho prítomnosť, keďže vždy sa niečo stalo a oni si vybrali jeho. Prežil tak zaujímavé chvíle so psíkmi, no niektoré z nich neboli najpríjemnejšie.
Vždy v tom zohrala úlohu nejaká zhoda okolností a psík skončil o Juraja Baču, ktorý momentálne hviezdi ako Adam v seriáli Ranč. „Prvý psík nám ostal po tete, ktorá zomrela, a odvtedy som každého ďalšieho buď našiel, priniesol z útulku, alebo zdedil,“ priznal herec pre Nový čas.
Fenka mu nastúpila do auta
Mnohí považujú psíka za člena svojej rodiny. Pre jeho vernosť, neochvejnú lásku a radosť, ktorú prejavuje vždy, keď sa vrátia domov, im jednoducho prirastie k srdcu. A to sa pritom môže týkať aj iných domácich zvierat. Podobne je to aj u Juraja, ktorý nedá dopustiť na psíkov. „Majú svoju osobnosť a učia ma svojou spontánnosťou trpezlivosti, zodpovednosti a, samozrejme, mi dávajú neskutočne veľa lásky,“ vyšiel s pravdou von.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
So svojou sučkou Nikinkou mal zaujímavý začiatok, ktorý zároveň ukázal, že má srdce na pravom mieste. Tento štvornohý kamarát mu totiž nastúpil do auta. „Našiel som ju v smetiach na benzínke počas cesty na dovolenku do Chorvátska,“ uviedol herec, ktorý sa s Nikinkou zoznámil v nevšednej situácii.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
A hoci to nebolo najpríjemnejšie, na druhej strane urobil dobrý skutok a zachránil nevinné zviera. Dnes na to spomína s úsmevom. „Mal som v tom čase nové auto a, samozrejme, že po piatich minútach cesty jej z kožucha začali vyliezať blchy a kliešte. Ani rezne, ktorými som ju nakŕmil predtým, ako som ju vzal, sa neukázali ako dobrý nápad smerom k poťahom,“ poznamenal umelec.
Nahlásiť chybu v článku