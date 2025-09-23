Zachránil psíka zo smetí. Herec z Ranča otvorene prehovoril o dráme, ktorú zažil cestou na dovolenku



Jana Petrejová
Ranč
Je to veľký milovník zvierat.

Nedá dopustiť na svojho domáceho maznáčika. Známy herec si vie len ťažko predstaviť život bez štvornohého kamaráta. A zdá sa, že aj títo miláčikovia vyhľadávajú jeho prítomnosť, keďže vždy sa niečo stalo a oni si vybrali jeho. Prežil tak zaujímavé chvíle so psíkmi, no niektoré z nich neboli najpríjemnejšie.

Vždy v tom zohrala úlohu nejaká zhoda okolností a psík skončil o Juraja Baču, ktorý momentálne hviezdi ako Adam v seriáli Ranč. „Prvý psík nám ostal po tete, ktorá zomrela, a odvtedy som každého ďalšieho buď našiel, priniesol z útulku, alebo zdedil,“ priznal herec pre Nový čas.

Fenka mu nastúpila do auta

Mnohí považujú psíka za člena svojej rodiny. Pre jeho vernosť, neochvejnú lásku a radosť, ktorú prejavuje vždy, keď sa vrátia domov, im jednoducho prirastie k srdcu. A to sa pritom môže týkať aj iných domácich zvierat. Podobne je to aj u Juraja, ktorý nedá dopustiť na psíkov. „Majú svoju osobnosť a učia ma svojou spontánnosťou trpezlivosti, zodpovednosti a, samozrejme, mi dávajú neskutočne veľa lásky,“ vyšiel s pravdou von.





So svojou sučkou Nikinkou mal zaujímavý začiatok, ktorý zároveň ukázal, že má srdce na pravom mieste. Tento štvornohý kamarát mu totiž nastúpil do auta. „Našiel som ju v smetiach na benzínke počas cesty na dovolenku do Chorvátska,“ uviedol herec, ktorý sa s Nikinkou zoznámil v nevšednej situácii.





A hoci to nebolo najpríjemnejšie, na druhej strane urobil dobrý skutok a zachránil nevinné zviera. Dnes na to spomína s úsmevom. „Mal som v tom čase nové auto a, samozrejme, že po piatich minútach cesty jej z kožucha začali vyliezať blchy a kliešte. Ani rezne, ktorými som ju nakŕmil predtým, ako som ju vzal, sa neukázali ako dobrý nápad smerom k poťahom,“ poznamenal umelec.


