Najhorší šéfovia podľa astrológie: Jasnovidec varuje pred dvoma znameniami, zažijete s nimi peklo v práci

V pracovnom kolektíve možno natrafiť na rôzne osobnosti. Zatiaľ čo s mnohými sa dá vyjsť a so zatínaním zubov prežiť pracovnú dobu, predsa len sa nájdu niektorí ľudia, s ktorými to jednoducho nejde. O to horšie, ak ide o nadriadených, ktorí vám šéfujú.
Astrológ Inbaal Honigman odhalil dve znamenia zverokruhu považované za tie „najhoršie“. V spolupráci so špecialistami na zamestnateľnosť z Practice Aptitude Tests spomínaný odborník poukázal na to, ako môžu hviezdy ovplyvniť vodcovské schopnosti. „Každé znamenie má určité nedokonalosti, pokiaľ ide o vedenie,“ poznamenal, no zároveň upozornil, že existujú určité vlastnosti, ktoré môžu spôsobiť, že práca pre nich bude neznesiteľná, ako uvádza denník Express.
Ryby: Milé, ale nejednoznačné
„Vodné znamenia môžu byť nekonzistentné,“ povedal Inbaal a naznačil, kto by mohol byť jedným z najhorších šéfov. „Ryby, ktorým vládne Neptún, planéta snov a ilúzií, len ťažko vedia presne povedať, čo od vás potrebujú,“ prezradil expert a pokračoval: „Ryby síce komunikujú milo a citlivo, no vy odídete zo zasadačky bez toho, aby ste vedeli, či vám dali nejakú úlohu, alebo ste sa len rozprávali.“
Ľudí narodených medzi 18. februárom a 20. marcom považuje Inbaal za jedných z „najhorších“ ľudí v manažmente. Delegovanie úloh medzi svojich zamestnancov je ich slabou stránkou a jednoducho to neovládajú. „A ak nakoniec svoju úlohu nesplníte, jednoducho ju urobia za vás,“ doplnil Inbaal.
