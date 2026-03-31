Zabudnite na Viedeň: Slnečné mesto je údajne najlepšou víkendovou destináciou v Európe

Graz, foto: Profimedia

Klaudia Oselská
Tip na výlet
Označuje sa za kulinárske centrum Rakúska.

Poznáme skvelú destináciu na jarný víkendový výlet. Svojou atmosférou si vás získa na prvý pohľad. Ponúka históriu, krásnu prírodu a kulinársky zážitok. Okrem toho sa nachádza dve hodiny autom od Viedne, takže ju máme zo Slovenska pomerne blízko. 

Rakúsko patrí medzi obľúbené destinácie mnohých Slovákov, nájdete tu predsa množstvo očarujúcich miest, ako napríklad malebnú dedinku Hallstatt, ktorá svojou atmosférou inšpirovala tvorcov Ľadového kráľovstva (Frozen), či región Südsteiermark, označovaný za „rakúske Toskánsko“. Údajne však aj aktuálne najlepšiu víkendovú destináciu, ktorou je podľa Mail Online mesto Graz, známe ako „slnečné srdce Rakúska“.

Viac z témy Tip na výlet:
1.
Našli sme skryté poklady Slovenska. Ľudia ich milujú, možno ste o nich ešte nepočuli
2.
Navštívte jedno z najkrajších miest sveta. Dostanete sa sem za dve hodiny
3.
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Zobraziť všetky články (105)

Navštívte Rakúsko

Graz je so svojimi takmer 300-tisíc obyvateľmi druhým najväčším mestom v Rakúsku a zároveň sa označuje aj ako študentské mesto, pretože sa tu nachádza hneď niekoľko univerzít.

Jeho dominantou je historické centrum, ktoré bolo dokonca v roku 1999 zapísané na Zoznam svetového dedičstva UNESCO a jeho symbolom je Schlossberg – Zámocký vrch s Hodinovou vežou a pevnosťou, ktorej základy pochádzajú z 9. storočia, odkiaľ sa vám naskytne nádherný výhľad na celé mesto. Z vrchu sa dokonca môžete spustiť po 170-metrovej šmykľavke, ktorá dosahuje rýchlosť 24 kilometrov za hodinu.

Prepája moderný svet so starým

Graz je rozdelený riekou Mur a prelína moderné so starým, na jednej strane brehu máte pocit, že ste v modernom rakúskom meste a na tom druhom ste v 17. storočí. Očarí vás najmä nádherná architektúra, útulné vinárne, nezvyčajné kaviarne, dizajnové obchody a krásna zelená príroda.

Mesto má však zároveň aj povesť kulinárskeho centra Rakúska. Na každom kroku totiž nájdete stánky s miestnymi špecialitami, ale aj reštaurácie s tradičnými jedlami, medzi ktoré patrí pstruh s lesnými hubami, štajerský chren či údená šunka.

Navyše je Graz ideálnou destináciou na jar, pretože sa tu nachádza množstvo zelených parkov, ktoré v tomto období začínajú kvitnúť, ožívať farbami, vôňami, slnkom a príjemnou atmosférou. Môžete tu objavovať historické uličky či vychutnávať si miestnu gastronómiu. Graz vám jednoducho ponúkne dokonalý víkendový únik od každodenného zhonu.

Odporúčané články
Prirovnávajú ho k Schindlerovi: Prekabátil nacistov a zachránil desaťtisíce Židov pred plynovou komorou
Prirovnávajú ho k Schindlerovi: Prekabátil nacistov a zachránil desaťtisíce Židov pred plynovou komorou
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Najhorší deň v histórii letectva: Smrť až 583 ľudí zapríčinila séria náhod a jedného veľmi zlého rozhodnutia
Najhorší deň v histórii letectva: Smrť až 583 ľudí zapríčinila séria náhod a jedného veľmi zlého rozhodnutia
Nana a Nikola dali výpoveď a odišli na cesty: Život nás mesačne vyjde aj na 250 € na hlavu
Slováci a Česi v zahraničí
Nana a Nikola dali výpoveď a odišli na cesty: Život nás mesačne vyjde aj na 250 € na hlavu
Kristína a Juraj žijú na Islande, život je tu podľa nich drahý. Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože
Kristína a Juraj žijú na Islande, život je tu podľa nich drahý. Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože
Jedlo a vodu som si nemohla kúpiť. Letela som 12 hodín nízkonákladovkou, len za 264 eur ste v Ázii
Lacné letenky
Jedlo a vodu som si nemohla kúpiť. Letela som 12 hodín nízkonákladovkou, len za 264 eur ste v Ázii
Politológ Duleba v 1 na 1: Dramatické ruské ovplyvňovanie volieb, ktoré vidíme v Maďarsku, očakávame aj na Slovensku
1 na 1
Politológ Duleba v 1 na 1: Dramatické ruské ovplyvňovanie volieb, ktoré vidíme v Maďarsku, očakávame aj na Slovensku
Prepáčte, nevedeli sme, že je „neviditeľné“. Ako Srbi zostrelili americké lietadlo F-117 so stealth technológiou
Prepáčte, nevedeli sme, že je „neviditeľné“. Ako Srbi zostrelili americké lietadlo F-117 so stealth technológiou
Už o pár dní si skontrolujte schránku, príde vám šek. Pravidlá pri energopomoci sa zmenia, pozrite si prehľad
Už o pár dní si skontrolujte schránku, príde vám šek. Pravidlá pri energopomoci sa zmenia, pozrite si prehľad
Spáchal jeden z najväčších finančných podvodov v dejinách: Peniaze mu posielal „skoro každý“, nakradol 65 miliárd
Spáchal jeden z najväčších finančných podvodov v dejinách: Peniaze mu posielal „skoro každý“, nakradol 65 miliárd
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Na nože
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik

