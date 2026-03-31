Zabudnite na Viedeň: Slnečné mesto je údajne najlepšou víkendovou destináciou v Európe

Poznáme skvelú destináciu na jarný víkendový výlet. Svojou atmosférou si vás získa na prvý pohľad. Ponúka históriu, krásnu prírodu a kulinársky zážitok. Okrem toho sa nachádza dve hodiny autom od Viedne, takže ju máme zo Slovenska pomerne blízko.
Rakúsko patrí medzi obľúbené destinácie mnohých Slovákov, nájdete tu predsa množstvo očarujúcich miest, ako napríklad malebnú dedinku Hallstatt, ktorá svojou atmosférou inšpirovala tvorcov Ľadového kráľovstva (Frozen), či región Südsteiermark, označovaný za „rakúske Toskánsko“. Údajne však aj aktuálne najlepšiu víkendovú destináciu, ktorou je podľa Mail Online mesto Graz, známe ako „slnečné srdce Rakúska“.
Graz je so svojimi takmer 300-tisíc obyvateľmi druhým najväčším mestom v Rakúsku a zároveň sa označuje aj ako študentské mesto, pretože sa tu nachádza hneď niekoľko univerzít.
Jeho dominantou je historické centrum, ktoré bolo dokonca v roku 1999 zapísané na Zoznam svetového dedičstva UNESCO a jeho symbolom je Schlossberg – Zámocký vrch s Hodinovou vežou a pevnosťou, ktorej základy pochádzajú z 9. storočia, odkiaľ sa vám naskytne nádherný výhľad na celé mesto. Z vrchu sa dokonca môžete spustiť po 170-metrovej šmykľavke, ktorá dosahuje rýchlosť 24 kilometrov za hodinu.
Prepája moderný svet so starým
Graz je rozdelený riekou Mur a prelína moderné so starým, na jednej strane brehu máte pocit, že ste v modernom rakúskom meste a na tom druhom ste v 17. storočí. Očarí vás najmä nádherná architektúra, útulné vinárne, nezvyčajné kaviarne, dizajnové obchody a krásna zelená príroda.
Mesto má však zároveň aj povesť kulinárskeho centra Rakúska. Na každom kroku totiž nájdete stánky s miestnymi špecialitami, ale aj reštaurácie s tradičnými jedlami, medzi ktoré patrí pstruh s lesnými hubami, štajerský chren či údená šunka.
Navyše je Graz ideálnou destináciou na jar, pretože sa tu nachádza množstvo zelených parkov, ktoré v tomto období začínajú kvitnúť, ožívať farbami, vôňami, slnkom a príjemnou atmosférou. Môžete tu objavovať historické uličky či vychutnávať si miestnu gastronómiu. Graz vám jednoducho ponúkne dokonalý víkendový únik od každodenného zhonu.
