U našich susedov nájdete malé Toskánsko: Ste tu už za 3 hodiny, láka na skvelé víno, takto sa sem dostanete

Mnoho ľudí sníva o dokonalej dovolenke v talianskom Toskánsku. Vedeli ste však, že malé Toskánsko máme aj v susednom Rakúsku? Táto oblasť sa môže pýšiť nádhernou krajinou, dobrým jedlom a skvelým vínom.

Malé Toskánsko v Rakúsku

Ako informuje web Travel & Leisure, rakúskemu regiónu Südsteiermark sa hovorí aj „rakúske Toskánsko“. Nachádza sa v horách neďaleko hraníc so Slovinskom. Aj keď sa hovorí, že všetky cesty vedú do Viedne, túto oblasť by ste si jednoznačne mali zapísať na svoj cestovateľský zoznam.

Podľa Lonely Planet je táto oblasť neraz prehliadaná. V nejednom aspekte pritom nápadne pripomína obľúbené Taliansko. Okrem toskánskej atmosféry vás očarí aj skvelým vínom. Vydať sa môžete napríklad na vínnu cestu, ktorá sa kľukatí pomedzi kopce, lesy a vinice a je ako stvorená na trochu romantiky. Na rozdiel od toho talianskeho Toskánska sa tu však celkom iste nebudete musieť pretískať davmi turistov.

V septembri láka na vínny festival

Pri ceste cez mestečká ako Leutschach, Ehrenhausen, Gamlitz a Berghausen nájdete vinárne, ktoré s radosťou otvárajú svoje dvere na ochutnávky. Po nich si môžete oddýchnuť v niektorom z farmárskych domov, ktoré prichyľujú turistov.

Ideálny čas na návštevu je nielen počas letných dní, ale aj koncom septembra. Počas posledného septembrového týždňa sa tu totiž koná vínny festival. Ak by ste chceli malé rakúske Toskánsko zažiť na vlastnej koži, z Viedne je autom vzdialené približne 2 hodiny a 45 minút cesty. Z Bratislavy sú to približne 3 hodiny. Užiť si tu môžete napríklad perfektný predĺžený víkend.