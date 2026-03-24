Navštívte jedno z najkrajších miest sveta. Dostanete sa sem za dve hodiny

Foto: Profimedia

Klaudia Oselská
Tip na výlet
Tentoraz nejde o Poľsko.

Baľte kufre. V zozname najkrajších miest sveta určite nájdete dokonalú destináciu pre vašu najbližšiu dovolenku. Mnohé z nich máme aj v Európe, jednu dokonca hneď u našich susedov. 

Magazín Time Out zverejnil rebríček 51 najkrajších miest na svete, v ktorom sa v top 20 objavila aj naša susedná krajina – Maďarsko.

Viac z témy Tip na výlet:
Vyrazte do Maďarska

Maďarsko obsadilo 19. priečku so svojím rozprávkovým letoviskom Lillafüred, ktoré sa nachádza neďaleko mesta Miškovec, dve hodiny od Budapešti, a je vstupnou bránou do Národného parku Bükk. Nájdete tu nádherné jazero Hámori, množstvo jaskýň, krásne záhrady, vodopády, lesy a očarujúcu lesnú železnicu.

Dominantou letoviska je Hotel Palace (Palotaszálló) na brehu jazera Hámori, ktorý je postavený v štýle neorenesančného zámku. Vedľa hotela sa nachádza vodopád Lillafüred, ktorý je najvyšším vodopádom v Maďarsku.

Foto: Profimedia

Najlepšie je, že toto prekrásne letovisko nemáme zo Slovenska vôbec ďaleko, od slovenskej hranice sa sem totiž dostanete autom približne za 2 hodiny a môžete to spojiť aj s výletom do neďalekého Miškovca, kde nájdete obľúbené Jaskynné kúpele Miskolctapolca.

Umiestnilo sa aj Chorvátsko

V rebríčku najkrajších miest na svete sa okrem maďarského letoviska Lillafüred umiestnilo ďalších 16 európskych miest, medzi ktorými sa objavil aj Národný park Plitvické jazerá v Chorvátsku, ale aj druhé najväčšie jazero v Spojenom kráľovstve – Ullswater, ktoré nájdete v Anglicku, či talianske mesto Bologna, Kotorský záliv v Čiernej hore, prírodný úkaz Janjske Otoke v Bosne a Hercegovine, no tiež Fínsko ako krajina tisícich jazier.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Biele piesočnaté pláže a azúrová voda. Lacné Maldivy nájdete v Európe aj vo svete

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac