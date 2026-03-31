Zabudnite na Chorvátsko: Za pár eur otvorili novú linku, teplo je tam aj na konci októbra

Z Košíc začali po prvýkrát v histórii lietať priame pravidelné linky do Španielska. Letecká spoločnosť Ryanair v pondelok slávnostne otvorila nové spojenie do Malagy, ktoré bude prevádzkované celoročne dvakrát týždenne, vždy v pondelok a vo štvrtok. Ceny leteniek sú aktuálne pod hranicou 100 eur.
Prvý let z Letiska Košice absolvovalo 189 cestujúcich, pričom lietadlo typu Boeing 737-800 bolo plne obsadené. Prílet aj odlet sprevádzala tradičná vodná brána hasičov letiska. Nové spojenie má podľa zástupcov letiska výrazne zlepšiť dostupnosť južného Španielska pre obyvateľov východného Slovenska a okolitých regiónov.
Rozšírenie letového poriadku
Zároveň má uľahčiť príchod zahraničných turistov na Slovensko, keďže letisko v Malage patrí medzi najvyťaženejšie v krajine a vlani ním prešlo 26 miliónov cestujúcich. Región Andalúzia láka návštevníkov najmä na priaznivú klímu, pláže a bohatú kultúrnu ponuku.
Podľa riaditeľky komunikácie pre strednú a východnú Európu v spoločnosti Ryanair Alicje Wójcik-Gołębiowskej ide už o šiestu linku dopravcu z Košíc v rámci letného letového poriadku. „Vďaka dvom týždenným letom v pondelky a štvrtky ponúka toto spojenie vynikajúcu možnosť tak na predĺžené víkendové pobyty, ako aj na dlhšie dovolenky,“ uviedla. Dopravca z východného Slovenska ponúka spojenia aj do ďalších destinácií, ako sú Zadar, Londýn, Praha, Dublin či Liverpool.
Reakcie zástupcov regiónu
Výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva letiska Thomas Dworschak zdôraznil, že Malaga patrila dlhodobo medzi najžiadanejšie destinácie cestujúcich z regiónu. „Máme radosť z toho, že najväčšia letecká spoločnosť v Európe si uvedomuje potenciál, ktorý skrýva naša spádová oblasť,“ skonštatoval Dworschak.
Župan Rastislav Trnka označil nové spojenie za významný krok v zlepšovaní medzinárodnej dostupnosti regiónu. Ako uviedol, kraj sa dlhodobo podieľa na podpore leteckých liniek a rozvoji cestovného ruchu. „Priame letecké spojenie Košíc s Malagou významne približuje náš kraj Európe. Zároveň chceme tieto nové príležitosti aktívne využiť na ďalšie posilňovanie atraktivity kraja ako turistickej destinácie,“ dodal Trnka.
