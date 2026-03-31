Pôjde Chorvátsko do vojny? Srbský prezident sa obáva, že je to otázkou času. Rovno kupuje rakety

Ilustračná foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Krajiny vraj len čakajú na väčší globálny konflikt, aby mohli zaútočiť na Srbsko.

Chorvátsky prezident Zoran Milanovič v pondelok zrušil summit západného Balkánu, ktorý sa mal konať v máji. Ako dôvod uviedol vyhlásenia srbského prezidenta Aleksandara Vučiča, ktoré podľa neho ohrozujú regionálnu stabilitu, informovala agentúra AFP, píše TASR.

Na každoročných summitoch v rámci iniciatívy známej ako Proces Brdo-Brijuni sa stretávajú prezidenti Albánska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Chorvátska, Kosova, Severného Macedónska, Slovinska a Srbska. Summit iniciovali v roku 2013 Chorvátsko a Slovinsko ako členské štáty Európskej únie s cieľom zlepšiť spoluprácu medzi západobalkánskymi krajinami a urýchliť ich integráciu do EÚ.

Vučič ohrozuje mier

Milanovič v pondelok vo svojom vyhlásení uviedol, že Vučičove politické kroky v „posledných dňoch a týždňoch … podkopávajú medzištátne vzťahy a ohrozujú mier a stabilitu v juhovýchodnej Európe“. Za takýchto okolností podľa Milanoviča nie sú vytvorené podmienky na to, aby Vučič navštívil Chorvátsko, a preto sa májový summit ruší.

Chorvástky prezident Zoran Milanovič. Foto: SITAAP

Chorvátsky prezident dodal, že ďalší summit sa uskutoční, keď naň budú splnené podmienky a po konzultáciách so slovinskou prezidentkou Natašou Pircovou Musarovou. Výroky svojho srbského kolegu Milanovič bližšie nekomentoval.

AFP doplnila, že srbský prezident opakovane obvinil Albánsko, Chorvátsko a Kosovo, ktoré v marci 2025 podpísali deklaráciu o spolupráci v oblasti obrany a bezpečnosti, z vytvárania „vojenskej aliancie“ proti Srbsku. Podľa Vučičových slov z pondelka o tejto ich iniciatíve v telefonáte informoval aj ruského prezidenta Vladimira Putina.

Začiatkom marca Vučič – pri vysvetľovaní nákupu čínskych rakiet s plochou dráhou letu Srbskom – povedal, že spomínané tri štáty čakajú na väčší globálny konflikt, aby mohli zaútočiť na Srbsko. Srbsko sa na takýto scenár pripravuje, ubezpečil Vučič. Vzťahy medzi Srbskom a Chorvátskom sú napäté od vojny za nezávislosť Chorvátska v 90. rokoch, počas ktorej Srbsko politicky a vojensky podporovalo povstalcov z radov etnických Srbov.

