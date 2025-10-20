Našli sme lacné letenky, po 8 rokoch si konečne zaletíme do obľúbenej destinácie priamo z Bratislavy. Ste tu za 75 minút

Foto: Assenmacher, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Zuzana Veslíková
Lacné letenky
Na plánovanie jarného výletu nikdy nie je priskoro.

Rok sa už pomaly, ale isto blíži ku koncu a ak milujete cestovanie a spoznávanie nových miest, možno už premýšľate nad tým, kam sa vyberiete v ten budúci. Skvelo nám v tomto do karát zahralo oznámenie spustenia nových leteckých liniek Wizz Air priamo z Bratislavy, vďaka ktorým sa rýchlo a za pár eur dostaneme do rôznych zaujímavých destinácií.

Jednou z nich je Berlín. Zaujímavosťou je, že nová linka prepojí Slovensko s Nemeckom po dlhých 8 rokoch. Má byť spustená už v marci, no letenky sú dostupné už teraz.

Jednosmerné začínajú na cenovke 38 eur a let trvá len 1 hodinu a 15 minút. Za túto sumu je v ponuke niekoľko júlových termínov, no ak si priplatíte len jedno euro, môžete vycestovať na jarný city break už v marci.

Foto: Screen Kiwi

Pod stovku tam aj späť, dokonca aj na kratšie termíny

Ceny spiatočných leteniek štartujú na 89 eurách. Za túto cenu môžete vyraziť na výlet napríklad od 18. do 25. marca. Alebo ak si vystačíte aj s piatimi nocami, od 20. do 25. marca.

Foto: Screen Kiwi

Berlín je lákavou destináciou a zaujme milovníkov histórie, ale tiež ľudí, ktorí vyhľadávajú fotogenické podniky, kde si dajú matchu s niečím dobrým pod zub. Rovnako na svoje si tu prídete, ak obľubujete „nočný párty život“.

Za ubytovanie si môžete poriadne priplatiť

Ak sa sem rozhodnete vybrať napríklad v spomínanom marci, výhodou je, že máte stále dostatok času na to uloviť si ubytovanie aj za lepšie ceny, pretože, povedzme si pravdu, nejde o najlacnejšiu destináciu.

Do vyhľadávača na známom ubytovacom portáli sme zadali spomínané dátumy, filtrovali ponuky od najlacnejších a natrafili napríklad na izbu s manželskou posteľou pre dve osoby za 275 eur na 5 nocí, čo vychádza na 27,50 eura na jedného a noc. Nie je to najmenej, no s tým treba pri návšteve Berlína počítať, podobne ako keď sa vyberiete do Londýna či Barcelony.

