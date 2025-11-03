Z východu Slovenska len za 14 eur k prenádherným vianočným trhom v Európe: Našli sme lacné letenky do obľúbenej destinácie

Zuzana Veslíková
Lacné letenky
Európske metropoly naberajú v zimnom období úplne iný šmrnc.

Ak dostanete chuť na krátky citybreak, z Bratislavy aj Košíc si môžete zaletieť do množstva populárnych miest, a to dokonca za pár eur. Hľadali sme najlacnejšie letenky z našej metropoly východu, odkiaľ môžete vycestovať v najbližších mesiacoch, a máme pre vás jeden zaujímavý tip. 

Čo poviete na nasávanie vianočnej atmosféry priamo v Londýne? Našli sme jednosmerné letenky z Košíc do tohto anglického klenotu, ktoré štartujú už na príjemných 14 eurách. Na výber máte z množstva termínov, medzi ktorými nechýbajú ani tie decembrové. Alebo ak si už chcete plánovať výlet na ďalší rok, za túto cenovku môžete vyraziť aj v januári či vo februári.

Letí sa nízkonákladovkou Wizz Air a let trvá 2 hodiny a 50 minút. Prilieta sa na letisko Luton. Ešte pred sviatkami si môžete uchmatnúť letenky napríklad na 14. alebo 16. decembra a nasať atmosféru miestnych trhov.

Foto: Screen Kiwi

Tam aj späť v cene lepšieho obeda

Najnižšie ceny spiatočných leteniek začínajú na 34 eurách. Za túto sumu si môžete užívať výlet od spomínaného 14. decembra do 1. januára a stráviť celé sviatky a oslavy Nového roka v Londýne. Čo neznie najhoršie, no treba počítať aj s tým, že to nebude najlacnejšie. Ak hľadáte skôr kratšie termíny a mimo sviatkov, tiež je z čoho vyberať.

Síce v Londýne by ste sa nenudili ani dva týždne, ale asi sa zhodneme, že na začiatok roka stačí aj kratšia dovolenka. Preto môžete vycestovať napríklad od 15. do 20. januára a za spiatočnú letenku zaplatíte tiež len 34 eur.

Foto: Screen Kiwi

Pozor na jednu vec

O Londýne nemôžeme hovoriť ako o lacnej destinácii. No jeho výhodou je, že množstvo múzeí a galérií ponúka úplne zadarmo, takže o program budete mať postarané a nebude vás to stáť ani cent.

Na čo sa však treba pripraviť, sú vyššie ceny ubytovania, a to nielen v predvianočnom období. No ide o destináciu, ktorú stojí za to vidieť a domov si pravdepodobne odnesiete množstvo nezabudnuteľných zážitkov.

