Najlepšiu destináciu máme doslova za rohom: Top dovolenku v Európe si užijete u našich susedov, neuhádnete, u ktorých

Ako radi pripomíname, za skvelými zážitkami, oddychom či spoznávaním netreba cestovať vôbec ďaleko. A potvrdzuje to aj nový rebríček, ktorý priniesol najlepšie dovolenkové destinácie v Európe. Žiaľ, naša domovina sa medzi nimi neocitla, no skvelou správou je, že prvú trojicu máme na skok.
Prestížna cestovná agentúra Thomas Cook vytvorila zoznam najlepších letných mestských dovolenkových destinácií v Európe, priblížil magazín Time Out. Na prvých dvoch priečkach sa umiestnili naši susedia a v ich tesnom závese obľúbená dovolenková destinácia mnohých Slovákov.
Niekoho to najlepšie z najlepších prekvapí, ďalších ani veľmi nie
Aj keď cestovateľský časopis spomína, že je to prekvapením, my si to ani tak nemyslíme. Rebríček ovládlo Poľsko, ktoré mnohí z nás priam zbožňujú. Je bohaté na históriu, v lete sa okúpete v Baltskom mori a v zime zas na termálnych kúpaliskách, ktoré máme len na skok od našej hranice. Čo sa týka samotných miest, všetkými desiatimi odporúčame často prehliadanú Varšavu, obľúbený historický Krakov, no aj pre niektorých menej známe mestá ako Lodž či Lublin.
Druhé miesto v zozname obsadil náš južný sused, Maďarsko a na treťom sa nachádza Taliansko, ktoré ponúka také mestské skvosty ako Rím či Benátky.
Zoznam najlepších mestských letných destinácií v Európe podľa agentúry Thomas Cook:
- Poľsko
- Maďarsko
- Taliansko
- Španielsko
- Írsko
