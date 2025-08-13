Historický míľnik pre bratislavské letisko: Wizz Air otvára základňu s 12 novými linkami, letenky štartujú na 17,99 €

Foto: Unsplash

Zuzana Veslíková
Skvelé správy pre milovníkov cestovania.

Letecká spoločnosť Wizz Air otvorí od zimného letového poriadku, od 14. novembra 2025, svoju základňu na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave. 

Spoločnosť Wizz Air na svojej novej základni umiestni dve moderné lietadlá typu Airbus A321neo a otvorí z Bratislavy až 12 úplne nových leteckých liniek.

Medzi novými pravidelnými leteckými linkami, ktoré pribudnú od polovice novembra a polovice decembra 2025, nechýbajú destinácie ako Atény, Barcelona, Malaga, Bazilej, Lamezia Terme, Neapol, Palermo či Oslo.

Mapa nových leteckých liniek z Bratislavy s Wizz Air, foto: TS Letiska M. R. Štefánika

Lety si už môžete rezervovať

Expanziou sa Wizz Air stane jedným z najväčších pravidelných leteckých dopravcov na Slovensku spolu s jednou z najväčších sietí leteckých spojení zo Slovenska, keďže na Slovensku obsluhuje tri letiská. Značne tak zlepší konektivitu Slovenska a rozšíri možnosti cestovania aj hospodárskeho rozvoja.

Lety na nové pravidelné linky z Bratislavy si už teraz možno rezervovať na webovej stránke dopravcu alebo cez mobilnú aplikáciu za ceny od 17,99 €.

„S radosťou dnes oznamujeme otvorenie základne v Bratislave, na ktorú umiestnime dve moderné lietadlá Airbus A321neo. Dnešný deň je dôležitým míľnikom v raste Wizz Air na Slovensku. Zlepšenie leteckého prepojenia Bratislavy je súčasťou našej dlhodobej stratégie rozširovať sieť európskych destinácií a ponúkať nízke ceny leteniek. Tešíme sa, že na palubách lietadiel privítame cestujúcich odlietajúcich aj z tejto novej základne,“ povedal na tlačovej konferencii na letisku v Bratislave Mauro Peneda, výkonný riaditeľ Wizz Air Malta.

„Otvorenie základne Wizz Air predstavuje historický míľnik pre Letisko M. R. Štefánika. Najväčšie rozšírenie leteckých liniek, ktoré sa nám podarilo dohodnúť s leteckým dopravcom, je významným úspechom a prinesie výrazný nárast počtu cestujúcich z aktuálnych dvoch miliónov až na tri milióny ročne v nasledujúcich rokoch. Chceli by sme vyjadriť vďaku spoločnosti Wizz Air za tento zásadný rozvoj a rast v Bratislave a zároveň oceniť, že otvára nové destinácie, o ktoré sme na základe potrieb cestujúcich dlhodobo žiadali,“ doplnil Dušan Novota, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska M. R. Štefánika.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Jozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušliPivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušli
V detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenieV detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenie
Jozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez plateniaJozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez platenia
Navštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plačNavštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plač
Pivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravenáPivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravená
Na hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchu
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcamiProsila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcami
Natália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domuNatália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domu
Európsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónovEurópsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónov
Exkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupuExkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupu
Z hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresleZ hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresle
Pýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnostiPýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnosti

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac