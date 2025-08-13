Historický míľnik pre bratislavské letisko: Wizz Air otvára základňu s 12 novými linkami, letenky štartujú na 17,99 €

Letecká spoločnosť Wizz Air otvorí od zimného letového poriadku, od 14. novembra 2025, svoju základňu na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave.
Spoločnosť Wizz Air na svojej novej základni umiestni dve moderné lietadlá typu Airbus A321neo a otvorí z Bratislavy až 12 úplne nových leteckých liniek.
Medzi novými pravidelnými leteckými linkami, ktoré pribudnú od polovice novembra a polovice decembra 2025, nechýbajú destinácie ako Atény, Barcelona, Malaga, Bazilej, Lamezia Terme, Neapol, Palermo či Oslo.
Lety si už môžete rezervovať
Expanziou sa Wizz Air stane jedným z najväčších pravidelných leteckých dopravcov na Slovensku spolu s jednou z najväčších sietí leteckých spojení zo Slovenska, keďže na Slovensku obsluhuje tri letiská. Značne tak zlepší konektivitu Slovenska a rozšíri možnosti cestovania aj hospodárskeho rozvoja.
Lety na nové pravidelné linky z Bratislavy si už teraz možno rezervovať na webovej stránke dopravcu alebo cez mobilnú aplikáciu za ceny od 17,99 €.
„S radosťou dnes oznamujeme otvorenie základne v Bratislave, na ktorú umiestnime dve moderné lietadlá Airbus A321neo. Dnešný deň je dôležitým míľnikom v raste Wizz Air na Slovensku. Zlepšenie leteckého prepojenia Bratislavy je súčasťou našej dlhodobej stratégie rozširovať sieť európskych destinácií a ponúkať nízke ceny leteniek. Tešíme sa, že na palubách lietadiel privítame cestujúcich odlietajúcich aj z tejto novej základne,“ povedal na tlačovej konferencii na letisku v Bratislave Mauro Peneda, výkonný riaditeľ Wizz Air Malta.
„Otvorenie základne Wizz Air predstavuje historický míľnik pre Letisko M. R. Štefánika. Najväčšie rozšírenie leteckých liniek, ktoré sa nám podarilo dohodnúť s leteckým dopravcom, je významným úspechom a prinesie výrazný nárast počtu cestujúcich z aktuálnych dvoch miliónov až na tri milióny ročne v nasledujúcich rokoch. Chceli by sme vyjadriť vďaku spoločnosti Wizz Air za tento zásadný rozvoj a rast v Bratislave a zároveň oceniť, že otvára nové destinácie, o ktoré sme na základe potrieb cestujúcich dlhodobo žiadali,“ doplnil Dušan Novota, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska M. R. Štefánika.
