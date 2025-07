Z trópov rovno do sviežeho rána: Teploty kolíšu ako na hojdačke, padli aj o 11 stupňov. O pár dní príde ďalší šok

Včerajší deň sa niesol v znamení výrazného kontrastu. Na mnohých miestach ešte panovali tropické teploty, no v podvečerných hodinách sa situácia začala rýchlo meniť. Západné Slovensko zasiahol studený front, ktorý postupne ovplyvňuje počasie v celej krajine.

Portál iMeteo upozornil na príchod výrazného ochladenia sprevádzaného vetrom, prehánkami a miestami aj búrkami. Front priniesol citeľné ochladenie, ktoré bude pretrvávať aj v nasledujúcich dňoch.

Ochladenie o viac než 10 stupňov

Krátko po 18. hodine sa v pondelok začali na západe a v strede Slovenska tvoriť prvé búrky a prehánky. Niektoré oblasti zaznamenali aj vyššie úhrny zrážok, ktoré mohli dosiahnuť až 20 mm. Inde však išlo len o krátkodobé a menej intenzívne dažde.

Zatiaľ čo ešte popoludní sa na Záhorí šplhala teplota k +31 °C, po prechode frontu klesla na približne +20 °C. Takmer okamžitý pokles teploty bol citeľný najmä v exteriéri, kde sa z dusného dňa stalo o poznanie sviežejšie popoludnie.

Dnešok už bude o niečom inom

V utorok bude studený front pokračovať v ovplyvňovaní počasia. Teploty budú citeľne nižšie než v pondelok. Rozdiel sa v rôznych regiónoch môže pohybovať od 3 °C do 7 °C. Napriek tomu však nemožno hovoriť o chlade.

Leto pokračuje, len vo vyváženejšej podobe. V Bratislave a Košiciach by maximá mali dosiahnuť okolo 28 °C, zatiaľ čo v Žiline a na severe krajiny sa teplota môže udržať pod hranicou 25 °C. Tropické hodnoty sa dnes objavia len lokálne a už bez výrazného dusna.

Slabé prehánky, viac vetra a slnka

Počasie dnes prinesie prevažne jasnú až polojasnú oblohu. Iba výnimočne sa môže objaviť viac oblakov. Slabé prehánky sa môžu vyskytnúť, no ich intenzita bude minimálna. Zrážkové úhrny nepresiahnu 3 mm. Citeľnejší bude vietor. Očakáva sa, že v niektorých oblastiach bude silnieť, a to najmä popoludní. Pripravte sa preto na pocitovo sviežejšie, veterné počasie.

Dva pokojnejšie dni pod vplyvom tlakovej výše

Dobrou správou je, že ďalšie dva dni, streda a štvrtok, by mali byť stabilné. Počasie bude ovplyvňovať tlaková výš, ktorá prinesie jasnú oblohu a príjemné letné teploty. Maximá by sa mali pohybovať v intervale od 24 °C do 30 °C, takže nás čaká letné, no znesiteľné počasie bez extrémov. Ideálny čas na výlety či aktivity vonku.

Stabilné počasie však nebude trvať dlho. Už vo štvrtok by sa nad naše územie mal presunúť ďalší studený front, ktorý by podľa predbežných informácií mohol zotrvať nad Slovenskom dlhšie. V dôsledku toho sa očakáva návrat búrok a premenlivejšieho počasia. Podľa predpovedí zatiaľ nie je isté, aké intenzívne búrky nás čakajú. Vývoj budú odborníci upresňovať v najbližších dňoch.