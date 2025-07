Filmový svet smúti: Vo veku 54 rokov zomrel legendárny herec, zahral si v známych seriáloch

Herec Malcolm-Jamal Warner, známy predovšetkým ako Theo Huxtable zo sitcomu The Cosby Show, tragicky zomrel vo veku 54 rokov počas rodinnej dovolenky v Kostarike.

Podľa miestnej polície sa herec utopil v nedeľu popoludní na pláži Cocles v provincii Limón po tom, čo ho strhol silný morský prúd. Príčinou smrti bola podľa úradov asfyxia (utopenie), píše weby TMZ a People.

Vybral ho sám Cosby

Warner sa preslávil v 80. rokoch, keď bol osobne vybraný Billom Cosbym do roly jeho seriálového syna Thea. Účinkoval v The Cosby Show od roku 1984 do 1992 a stal sa jednou z najznámejších tvárí seriálu. V roku 1986 získal nomináciu na cenu Emmy a moderoval aj reláciu Saturday Night Live. Okrem toho si zahral v seriáloch ako Malcolm & Eddie, Reed Between the Lines, Sons of Anarchy, Suits či American Horror Story.