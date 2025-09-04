Vystraší vás na smrť: Tento nový horor musíte vidieť. Čakali sme naň 4 roky. Je inšpirovaný skutočnými udalosťami

Desivé finále hororovej série dorazilo do kín.

Manželia Warrenovci prichádzajú v záverečnej kapitole ikonickej hororovej série. Ich rozlúčka má byť tou najdesivejšou, akú ste kedy videli. Zároveň sa pripravte na návrat bábiky Anabelle.

Dnes sa na plátna slovenských kín vracia jeden z najúspešnejších hororových fenoménov posledných rokov s názvom V zajatí démonov 4: Posledné pomazanie (The Conjuring: Last Rites). Tento napäto očakávaný film uzatvorí 12-ročnú éru paranormálnych vyšetrovaní manželov Warrenovcov, ktorý sľubuje nielen temné finále, ale aj najdesivejší prípad ich kariéry.

Čaká vás poriadna nálož strachu

Vera Farmiga Patrick Wilson sa naposledy predstavia ako charizmatickí démonológovia Lorraine Ed Warrenovci, ktorí sa tentoraz pustia do boja s entitou, ktorá na nich číha už celé roky. Dej je zasadený do 80. rokov, prinesie dusivú atmosféru, pomalé budovanie napätia a psychologický teror.

Foto: MovieStillsDB

Diváci sa môžu tešiť na prízraky z múzea Warrenovcov a návrat ikonickej bábiky Anabelle, ale aj šokujúce zjavenia, ktoré prenasledujú Lorraine až na hranicu jej síl.

Príbeh je inšpirovaný skutočnými udalosťami jednej americkej rodiny, ktorú údajne terorizoval démon v ich dome viac ako 10 rokov. 

Má hodnotenie 66 %

Na filmovom portáli ČSFD hororu svieti hodnotenie 66 %. Diváci chvália najmä herecké výkony hlavných postáv, ale tiež aj tzv. jumpscary, ktoré ich vraj poriadne vydesili.

