Vystraší vás na smrť: Tento nový horor musíte vidieť. Čakali sme naň 4 roky. Je inšpirovaný skutočnými udalosťami

Manželia Warrenovci prichádzajú v záverečnej kapitole ikonickej hororovej série. Ich rozlúčka má byť tou najdesivejšou, akú ste kedy videli. Zároveň sa pripravte na návrat bábiky Anabelle.
Dnes sa na plátna slovenských kín vracia jeden z najúspešnejších hororových fenoménov posledných rokov s názvom V zajatí démonov 4: Posledné pomazanie (The Conjuring: Last Rites). Tento napäto očakávaný film uzatvorí 12-ročnú éru paranormálnych vyšetrovaní manželov Warrenovcov, ktorý sľubuje nielen temné finále, ale aj najdesivejší prípad ich kariéry.
Čaká vás poriadna nálož strachu
Vera Farmiga a Patrick Wilson sa naposledy predstavia ako charizmatickí démonológovia Lorraine a Ed Warrenovci, ktorí sa tentoraz pustia do boja s entitou, ktorá na nich číha už celé roky. Dej je zasadený do 80. rokov, prinesie dusivú atmosféru, pomalé budovanie napätia a psychologický teror.
Diváci sa môžu tešiť na prízraky z múzea Warrenovcov a návrat ikonickej bábiky Anabelle, ale aj šokujúce zjavenia, ktoré prenasledujú Lorraine až na hranicu jej síl.
Príbeh je inšpirovaný skutočnými udalosťami jednej americkej rodiny, ktorú údajne terorizoval démon v ich dome viac ako 10 rokov.
Má hodnotenie 66 %
Na filmovom portáli ČSFD hororu svieti hodnotenie 66 %. Diváci chvália najmä herecké výkony hlavných postáv, ale tiež aj tzv. jumpscary, ktoré ich vraj poriadne vydesili.
Nahlásiť chybu v článku