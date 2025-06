Vyvrátila veľký mýtus o chudnutí. Zora Czoborová prezradila, že na dosiahnutie výsledkov netreba vypotiť litre potu

Bývalá tenistka sa naplno venuje svojej aplikácii, ktorá mapuje jej cestu za novým „ja“ a zároveň radí ostatným, ako sa dostať do vytúženého cieľa. Pravidelne si k sebe pozýva rôzne známe osobnosti a celebrity, s ktorými si dá tréning a zároveň ich vyspovedá o rôznych veciach z ich života. Tentokrát si zavolala fitnes ikonu Zoru Czoborovú, s ktorou si dala dobre do tela. Po cvičení zaznela i prekvapivá informácia, ktorá bude zaujímať hlavne chudnúcich.

Dominika Cibulková stavila na jednu z najznámejších slovenských osobností vo fitnes, ktorá dosiahla veľké úspechy vo svojej športovej kariére. Ako jediná zo Slovenska i Česka sa zúčastnila svetoznámej súťaže, na ktorú ju pozvala legenda Arnold Schwarzenegger a skončila na krásnom štvrtom mieste. Mnohí k nej vzhliadajú, pretože inšpiruje a motivuje ostatných svojím zdravým životným štýlom a pravidelným pohybom.

Obe športovkyne si zacvičili

Keď si dvojnásobná mamička pozvala fitnesku v rámci svojej aplikácie na tréning, prvá otázka smerovala na jej očakávania, čo sa týka tréningu. „Určite by som očakávala, že sa zvýši pulzová frkvencia na určitú úroveň, aby došlo k spaľovaniu tukov. Potom by som čakala, že precvičíme určité partie tela. Neviem, ktoré si si pripravila, lebo to je pre mňa prekvapenie,“ povedala Zora.

Nasledovalo samotné cvičenie, po ktorom obe zhodnotili, ako sa im hýbalo. „Zora sa ani len nespotila. To je normálne, že brutálne. Ona je taká fit, že to je koniec,“ uviedla s úsmevom Dominika a otočila sa na fitnesku. „No, možno trošku. Mne sa veľmi dobre cvičilo. Podľa mňa si spravila takú dobrú kompozíciu cvikov, že aj vy ste si pritom dobre zacvičili. A podľa mňa je to dosť dlhý tréning,“ poznamenala Zora a zároveň uviedla na pravú mieru niečo, o čom stále mnohí nevedia.

Je to naopak