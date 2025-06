Prehovorila o najväčšom úspechu vo svojom živote: Zora Czoborová opísala, ako sa stretla s Arnoldom Schwarzeneggrom

Patrí medzi najznámejšie športkovkyne, ktoré toho dosiahli veľmi veľa. Je štvornásobnou majsterkou Slovenska vo fitnes a získala mnoho certifikátov a diplomov v oblasti fitnes a aerobicu. V súčasnosti organizuje fitpobyty v rôznych dovolenkových destináciách a zásobuje svojich fanúšikov na sociálnej sieti tým, čo opäť organizuje, no nechýbajú ani novinky z jej súkromia. Zvykne taktiež ukazovať svoju milovanú mamu, s ktorou má veľmi pekný vzťah. Bohužiaľ, o otca pred dvomi rokmi prišla, no o to viac sa teší z prítomnosti svojej najbližšej osoby, ktorú má po svojom boku.

Minulý rok Zora Czoborová riešila nepríjemné zdravotné problémy svojej mamy, s ktorou skončila na pohotovosti. Našťastie, dnes by malo byť všetko v poriadku, ale nezabúda sa o ňu aj tak starať. Zatiaľ čo ona ju podporovala v budovaní športovej kariéry, Zora jej to teraz všetko opláca, ako sa patrí. Očividne ju povzbudzovala a stála pri nej, keďže zožala veľké úspechy a podarilo sa jej to, čo iným športovcom nie za celý život. V podcaste 360tka zalovila v pamäti a prezradila, ako vyzeralo jej stretnutie s legendárnym Arnoldom Schwarzeneggrom, ktorý ju pozval do súťaže.

Bol to veľký zážitok

Rozhovor bol o rôznych oblastiach z jej života, pričom nechýbali aj zábery mladej Zory Czoborovej z jednej svetoznámej súťaže. „Strašne sa mi na to pozerá, hlavne na tú angličtinu, za tú sa hanbím. Ale tak bolo to v roku 1995…“ uviedla s úsmevom fitneska. „Musím sa priznať, že toto je z Arnold Classic Miss Fitness World 1995, kde som ja ako prvá, nielen zo Slovenska, ale aj z Česka, dostala osobné pozvanie od Arnolda Schwarzeneggra,“ spomenula veľký úspech, z ktorého má doteraz husiu kožu.

Ako ďalej povedala, súťaž bola začiatkom marca a ona to pozvanie dostala v polovici januára a zostala z toho poriadne šokovaná. „Bol to pre mňa obrovský zážitok, cestovala som do Ameriky, priviezla ma limuzína z letiska do hotela, ktorý keď sa otvoril, uvidela som tam tie krásne ženy z celého sveta,“ pokračovala a doplnila, že bola rada za jedny lodičky a šaty, ktoré mala so sebou.

Aj keď pri pohľade na ostatné ženy v priebehu pár sekúnd stratila sebavedomie, ktoré mala, zjavne jej to neuškodilo. „Nakoniec som skončila na štvrtom mieste,“ pochválila sa Zora. Avšak doteraz spomína hlavne na jednu vec. „Ale ten najväčší moment bolo osobné stretnutie s Arnoldom a to, že mi on tú cenu odovzdával. Dodnes nezabudnem, ako mi povedal, že si nielen úžasný športovec, ale aj krásna žena,“ šokovala fitneska stretnutím so slávnym hercom a športovcom.

Spoznal ju aj po niekoľkých rokoch