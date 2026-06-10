Výstrahy pred povodňami pokračujú. Meteorológovia to nevidia ružovo, pozor si dajte v 4 oblastiach

Len pred pár dňami sme vás informovali o prvých júnových výstrahách týkajúcich sa povodní. Pôvodne sa pritom týkali len okresov Žarnovica a Zlaté Moravce, pričom výstrahy pred búrkami platili v celom Žilinskom a Banskobystrickom kraji a rovnako vo väčšine Trenčianskeho kraja a v okresoch Rožňava, Levice, Zlaté Moravce a Poprad. Potom sa však situácia zmenila a postihnuté bolo už aj východné Slovensko.
Minulý týždeň tak platili výstrahy pred povodňami v štyroch okresoch. Hydrologická výstraha pred prívalovou povodňou bola 3. júna vydaná pre okresy Banská Bystrica, Veľký Krtíš, Zvolen a Žiar nad Hronom. Dnes Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) opäť varuje, no zatiaľ čo predtým jeho výstrahy platili len v daný deň, tentoraz sa vzťahujú na dlhšie obdobie.
Kde platia výstrahy a aká je situácia
V okresoch Poprad a Liptovský Mikuláš platí predbežne do 19.00 h výstraha druhého stupňa pred prívalovou povodňou. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozorňuje na svojom webe.
Pre celý Košický kraj, takmer celý Prešovský a Banskobystrický kraj a okres Liptovský Mikuláš platia výstrahy pred búrkami. Výstrahy platia predbežne do polnoci zo stredy na štvrtok (11. 6.). Rovnako platia výstrahy pred dažďom, a to pre celý Žilinský kraj a okresy Banská Bystrica, Brezno a Poprad. Výstrahy platia predbežne do štvrtka do 3.00 h.
SHMÚ zároveň na sociálnej sieti uviedol, že v stredu sa nad našou oblasťou vlní studený front. Prináša viac oblačnosti aj zrážky. „Aktuálne aj výrazné rozdiely v teplote vzduchu. Kým na severozápade je teplota iba okolo 12 stupňov Celzia, na juhovýchode výnimočne až okolo 30 stupňov Celzia,“ dodali meteorológovia.
Výstrahy platia od včera
Výstrahy pritom platili aj včera, ako sme vás informovali v článku. V okresoch Malacky, Trenčín, Ilava, Púchov, Senica, Skalica a Považská Bystrica hrozili prívalové povodne. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa do 19.00 h, resp. do 20.00 h, o čom informoval na svojom webe.
„Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín, hlavne na malých tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity. Je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo tokov,“ priblížili včera meteorológovia.
Výstražnú informáciu pre severozápadnú tretinu Slovenska o výskyte početných búrok pritom vydali aj leteckí meteorológovia. Siahali do výšky letovej hladiny 40 000 stôp, teda viac ako 12 kilometrov. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.
Počasie počas najbližších dní
Meteorológovia najbližšie dni očakávajú najintenzívnejšie búrky na západnom a severozápadnom Slovensku. Hoci prinesú úľavu od horúčav a dusna, miestami môžu byť aj nebezpečné. Počasie sa preto môže v priebehu niekoľkých minút výrazne zmeniť. Po prechode studeného frontu sa počasie výrazne zmení. Streda prinesie na mnohé miesta viac oblačnosti, dážď, prehánky a ojedinele aj ďalšie búrky. Dnešná streda pritom mala na mnohé miesta priniesť ochladenie len na 15 až 22 °C. Teplejšie malo zostať najmä na juhu a východe Slovenska, kde môžu teploty ešte dosiahnuť 22 až 29 °C. Ochladenie mal sprevádzať severný vietor, ktorý ešte viac zvýrazní pocit zmeny počasia.
Návrat stabilného letného počasia by ľudia nemali ani zajtra. Vo štvrtok meteorológovia predpovedajú prevažne oblačné až zamračené počasie. Na viacerých miestach sa môžu vyskytnúť prehánky alebo dážď, pričom na začiatku dňa ešte môžu doznievať aj búrky. Nočné teploty klesnú na 15 až 10 °C, v niektorých dolinách aj k 8 °C. Cez deň sa vzduch zohreje len na 17 až 23 °C, na severe môže byť ešte chladnejšie.
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