Na Slovensko sa ženú búrky, môžu napáchať škody: Radary už ukázali, kde bude situácia najhoršia

Počasie na Slovensku dnes prinesie dva úplne odlišné scenáre. Najskôr si užijeme slnečný a veľmi teplý letný deň, neskôr však dorazia búrky, ktoré môžu byť na viacerých miestach aj nebezpečné.
Ako píše portál iMeteo, dnes nad naším územím vyvrcholí prílev veľmi teplého vzduchu od juhozápadu. Spolu s ním k nám prúdi aj vlhší vzduch, ktorý spôsobí, že horúčavy budeme pociťovať ešte intenzívnejšie.
Čakajú nás tropické teploty aj nepríjemné dusno
Počas dopoludnia a skorého popoludnia bude prevažne slnečno. Teploty vystúpia na 25 až 30 °C, pričom na juhu Slovenska môžu prekročiť aj tropickú hranicu 30 °C.
Horúčavy však nebudú jedinou témou dnešného dňa. S pribúdajúcimi hodinami začne narastať aj vlhkosť vzduchu, čo sa prejaví na vyššej pocitovej teplote. Najmä na západe Slovenska môže byť popoludní počasie výrazne menej príjemné, než naznačia samotné teplomery.
Zmena príde v druhej polovici dňa. Cez Slovensko začne postupovať studený front, ktorý ukončí prílev horúceho vzduchu a prinesie vytúžené ochladenie. Spolu s ním však dorazia aj búrky. Tie sa začnú vytvárať najmä počas popoludnia a podvečera.
SHMÚ vydal výstrahy pre väčšinu okresov
Na výraznú zmenu počasia upozorňuje aj Slovenský hydrometeorologický ústav. Výstrahy pred búrkami platia od utorkového popoludnia pre väčšinu územia Slovenska. Týkajú sa všetkých okresov okrem východnej časti Košického a Prešovského kraja.
Meteorológovia očakávajú prudké lejaky s úhrnom 20 až 30 milimetrov zrážok za 30 minút. Búrky môže sprevádzať aj silný vietor s nárazmi od 65 do 85 kilometrov za hodinu a lokálne sa môžu vyskytnúť aj krúpy.
Najväčšie riziko hrozí na západe Slovenska
Meteorológovia očakávajú najintenzívnejšie búrky na západnom a severozápadnom Slovensku. Hoci prinesú úľavu od horúčav a dusna, miestami môžu byť aj nebezpečné. Počasie sa preto môže v priebehu niekoľkých minút výrazne zmeniť.
Po prechode studeného frontu sa počasie výrazne zmení. Streda prinesie na mnohé miesta viac oblačnosti, dážď, prehánky a ojedinele aj ďalšie búrky. Zatiaľ čo v utorok budú teploty atakovať hranicu 32 °C, v stredu sa na mnohých miestach ochladí len na 15 až 22 °C. Teplejšie zostane najmä na juhu a východe Slovenska, kde môžu teploty ešte dosiahnuť 22 až 29 °C. Ochladenie bude sprevádzať severný vietor, ktorý ešte viac zvýrazní pocit zmeny počasia.
Upršané počasie môže pokračovať aj vo štvrtok
Ani záver pracovného týždňa zatiaľ neprinesie návrat stabilného letného počasia. Vo štvrtok meteorológovia predpovedajú prevažne oblačné až zamračené počasie. Na viacerých miestach sa môžu vyskytnúť prehánky alebo dážď, pričom na začiatku dňa ešte môžu doznievať aj búrky. Nočné teploty klesnú na 15 až 10 °C, v niektorých dolinách aj k 8 °C. Cez deň sa vzduch zohreje len na 17 až 23 °C, na severe môže byť ešte chladnejšie.
Počasie sa cez víkend upokojí, letné horúčavy sa však nevrátia
Po prechode studeného frontu by sa situácia mala postupne stabilizovať. Podľa predpovede SHMÚ bude od piatka do nedele prevažne polooblačno až oblačno. Úplne bez zrážok však víkend nebude. Meteorológovia očakávajú, že najmä počas dňa sa miestami vyskytnú prehánky a ojedinele aj búrky. Nepôjde však o takú výraznú situáciu, aká sa očakáva na začiatku týždňa pri prechode studeného frontu.
Nočné teploty budú klesať na 15 až 10 °C, v údoliach miestami aj na 5 °C. Cez deň sa vzduch zohreje na príjemných 20 až 26 °C, na severe Slovenska sa teploty môžu pohybovať len okolo 18 °C. Po tropických teplotách a následných búrkach tak Slovensko čaká pokojnejšie počasie s miernejšími teplotami, ktoré budú pre polovicu júna typické.
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