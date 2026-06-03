SHMÚ rozšíril výstrahy pred búrkami a povodňami. Dotknú sa aj východného Slovenska

Foto: TASR/Ján Krošlák

Klaudia Oselská
TASR
Výstraha pred povodňami sa týka už štyroch okresov.

Ako sme vás už informovali, SHMÚ varuje Slovensko pred búrkami a povodňami. Aktuálne sa však už výstrahy týkajú aj východného Slovenska. Aktuálne sú výstrahy vydané do 20.00 h pre celý Prešovský, Košický, Žilinský a Banskobystrický kraj. Rovnako vo väčšine Trenčianskeho kraja a v okresoch Levice a Zlaté Moravce. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na webe.

Búrky môže podľa SHMÚ sprevádzať prudký lejak s intenzitou 20 až 30 milimetrov za polhodinu, s nárazmi vetra 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami.

Výstraha pred povodňami sa týka už štyroch okresov

Hydrologická výstraha pred prívalovou povodňou je v súčasnosti vydaná pre okresy Banská Bystrica, Veľký Krtíš, Zvolen a Žiar nad Hronom.

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