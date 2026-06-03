SHMÚ varuje pred búrkami. Dvom okresom hrozia aj povodne

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal vo viacerých okresoch výstrahy prvého stupňa pred búrkami. V okresoch Žarnovica a Zlaté Moravce zároveň platí výstraha prvého stupňa pred prívalovou povodňou. SHMÚ o tom informuje na webe.
Búrky môže sprevádzať prudký lejak
Výstrahy pred búrkami platia v celom Žilinskom a Banskobystrickom kraji. Rovnako vo väčšine Trenčianskeho kraja a v okresoch Rožňava, Levice, Zlaté Moravce a Poprad. Vydané sú predbežne do 20.00 h.
Búrky môže podľa SHMÚ sprevádzať prudký lejak s intenzitou 20 až 30 milimetrov za polhodinu, s nárazmi vetra 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami.
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