Už sa to začalo: Na Slovensko dorazili nebezpečné búrky, vydali výstrahy pred povodňami

Záber na blížiacu sa búrku, mraky

Ilustračná foto: Needpix

Nina Malovcová
TASR
Horúčavy končia dramaticky, Slovensko čakajú búrky, dážď a výrazné ochladenie.

V okresoch Malacky, Trenčín, Ilava, Púchov a Považská Bystrica hrozia prívalové povodne. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa do 19.00 h, resp. do 20.00 h. SHMÚ o tom informoval na svojom webe.

„Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín, hlavne na malých tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity. Je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo tokov,“ priblížili meteorológovia.

Najväčšie riziko hrozí na západe Slovenska

Meteorológovia očakávajú najintenzívnejšie búrky na západnom a severozápadnom Slovensku. Hoci prinesú úľavu od horúčav a dusna, miestami môžu byť aj nebezpečné. Počasie sa preto môže v priebehu niekoľkých minút výrazne zmeniť.

Záber na nočnú búrku v meste
Foto: TASR/Roman Hanc

Po prechode studeného frontu sa počasie výrazne zmení. Streda prinesie na mnohé miesta viac oblačnosti, dážď, prehánky a ojedinele aj ďalšie búrky. Zatiaľ čo v utorok budú teploty atakovať hranicu 32 °C, v stredu sa na mnohých miestach ochladí len na 15 až 22 °C. Teplejšie zostane najmä na juhu a východe Slovenska, kde môžu teploty ešte dosiahnuť 22 až 29 °C. Ochladenie bude sprevádzať severný vietor, ktorý ešte viac zvýrazní pocit zmeny počasia.

Upršané počasie môže pokračovať aj vo štvrtok

Ani záver pracovného týždňa zatiaľ neprinesie návrat stabilného letného počasia. Vo štvrtok meteorológovia predpovedajú prevažne oblačné až zamračené počasie. Na viacerých miestach sa môžu vyskytnúť prehánky alebo dážď, pričom na začiatku dňa ešte môžu doznievať aj búrky. Nočné teploty klesnú na 15 až 10 °C, v niektorých dolinách aj k 8 °C. Cez deň sa vzduch zohreje len na 17 až 23 °C, na severe môže byť ešte chladnejšie.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Drucker po neúspešnom pokuse o jeho odvolanie: ePrihlášky boli správnym krokom, k starému systému sa…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Druhý pilier čakajú zmeny, štát na ľudí prichystal „pascu“. Podľa odborníka by sme sa nemali nechať oklamať
Dôchodky
Druhý pilier čakajú zmeny, štát na ľudí prichystal „pascu“. Podľa odborníka by sme sa nemali nechať oklamať
Pri únose lietadla zomrel pilot. Slovák túžil utiecť z Československa, vo väzení spáchal samovraždu
Pri únose lietadla zomrel pilot. Slovák túžil utiecť z Československa, vo väzení spáchal samovraždu
Ľudia sa boja vrátiť zle načapované pivo. Odborník radí, ako ho rozoznať a čo si všímať
Ľudia sa boja vrátiť zle načapované pivo. Odborník radí, ako ho rozoznať a čo si všímať
Barča a Marek sa vybrali na cestu okolo sveta v dodávke: Prezradili svoje mesačné náklady
Barča a Marek sa vybrali na cestu okolo sveta v dodávke: Prezradili svoje mesačné náklady
Expertka na pracovné vzťahy radí, ako si pýtať vyšší plat. Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu
Expertka na pracovné vzťahy radí, ako si pýtať vyšší plat. Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu
Miloš je umelecký kováč: Za celú zbroj zaplatíte aspoň 5 000 €, čakáte aj 5 rokov
Miloš je umelecký kováč: Za celú zbroj zaplatíte aspoň 5 000 €, čakáte aj 5 rokov
Ambroise Paré položil základy pre modernú medicínu. Zmrzačil pritom nejedno dieťa, rezal im ďasná
Ambroise Paré položil základy pre modernú medicínu. Zmrzačil pritom nejedno dieťa, rezal im ďasná
Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu, akú sme kedy videli. Čaká tu na vás priezračné pleso
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu, akú sme kedy videli. Čaká tu na vás priezračné pleso
Vláda sa masaker stále snaží ututlať. Pokojná manifestácia sa v Číne zmenila na peklo, o ktorom sa nehovorí
Vláda sa masaker stále snaží ututlať. Pokojná manifestácia sa v Číne zmenila na peklo, o ktorom sa nehovorí
Bežecký tréner Ďurica: Nebežec sa vie na 5 km preteky pripraviť za 3 mesiace. Polmaratón odporúčam až po viac ako pol roku
Bežecký tréner Ďurica: Nebežec sa vie na 5 km preteky pripraviť za 3 mesiace. Polmaratón odporúčam až po viac ako pol roku
Nové predajne rastú ako z vody. Lidla či Kauflandu sa dočkajú aj menšie mestá, nezaostáva ani Billa či Tesco
Obchodné reťazce
Nové predajne rastú ako z vody. Lidla či Kauflandu sa dočkajú aj menšie mestá, nezaostáva ani Billa či Tesco
Konvertoval na islam, odmietol bojovať vo Vietname. Muhammad Ali je legendou v boxe aj dnes
Konvertoval na islam, odmietol bojovať vo Vietname. Muhammad Ali je legendou v boxe aj dnes

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac