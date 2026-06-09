Už sa to začalo: Na Slovensko dorazili nebezpečné búrky, vydali výstrahy pred povodňami

V okresoch Malacky, Trenčín, Ilava, Púchov a Považská Bystrica hrozia prívalové povodne. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa do 19.00 h, resp. do 20.00 h. SHMÚ o tom informoval na svojom webe.
„Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín, hlavne na malých tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity. Je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo tokov,“ priblížili meteorológovia.
Najväčšie riziko hrozí na západe Slovenska
Meteorológovia očakávajú najintenzívnejšie búrky na západnom a severozápadnom Slovensku. Hoci prinesú úľavu od horúčav a dusna, miestami môžu byť aj nebezpečné. Počasie sa preto môže v priebehu niekoľkých minút výrazne zmeniť.
Po prechode studeného frontu sa počasie výrazne zmení. Streda prinesie na mnohé miesta viac oblačnosti, dážď, prehánky a ojedinele aj ďalšie búrky. Zatiaľ čo v utorok budú teploty atakovať hranicu 32 °C, v stredu sa na mnohých miestach ochladí len na 15 až 22 °C. Teplejšie zostane najmä na juhu a východe Slovenska, kde môžu teploty ešte dosiahnuť 22 až 29 °C. Ochladenie bude sprevádzať severný vietor, ktorý ešte viac zvýrazní pocit zmeny počasia.
Upršané počasie môže pokračovať aj vo štvrtok
Ani záver pracovného týždňa zatiaľ neprinesie návrat stabilného letného počasia. Vo štvrtok meteorológovia predpovedajú prevažne oblačné až zamračené počasie. Na viacerých miestach sa môžu vyskytnúť prehánky alebo dážď, pričom na začiatku dňa ešte môžu doznievať aj búrky. Nočné teploty klesnú na 15 až 10 °C, v niektorých dolinách aj k 8 °C. Cez deň sa vzduch zohreje len na 17 až 23 °C, na severe môže byť ešte chladnejšie.
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