Vyššie dôchodky za výchovu detí v praxi: Vieme, kto si prilepší ako prvý a kto bude čakať najdlhšie

Seniori sa tešia z každého zvýšenia dôchodku, či už ide o pár eur alebo o desiatky. Odchodom na penziu sa totiž ich príjmy výrazne znižujú, a tak sa znižuje aj ich životný komfort. Ostáva im tak spoliehať sa na prilepšenia, či už vo forme valorizácie alebo trinásteho dôchodku. Teraz ich však čaká ešte jedno, hoci peniaze mnohí neuvidia hneď.
Prepočítavanie dôchodkov z dôvodu odstránenia nespravodlivosti, ktorá vznikla kvôli tomu, že niektorí seniori poberali nižšie sumy v čase, keď boli na materskej či rodičovskej dovolenke, a tak sa im aj nižšie sumy počítali vo výpočte celkovej sumy dôchodku, bolo oznámené ešte v minulom roku. Mnohých seniorov však trápi otázka, kedy vyššie penzie dostanú a koľko na nich budú ešte musieť čakať.
Kto dostane peniaze ako prvý
Ako sme vás informovali v článku, po novom by sa im mali dôchodky zvýšiť nasledovne:
- Rodičia s priemernou mzdou: Osobám s príjmom na úrovni priemernej mzdy sa dôchodok zvýši mesačne:
- Pri dvoch deťoch: o 25 eur.
- Pri troch deťoch: o 37 eur.
- Rodičia s vyššou mzdou: Osoby s príjmami vo výške 150 % priemernej mzdy môžu pri troch deťoch očakávať zvýšenie až o 51 eur mesačne.
Na získanie tohto zvýšenia bude nutné, aby rodič po skončení starostlivosti o dieťa pracoval minimálne tak dlho, ako trvala samotná starostlivosť.
Otázkou však ostáva, kedy sa seniori týchto peňazí dočkajú. Sociálna poisťovňa má totiž na prepočet vyhradené obdobie 5 rokov a sumy neskôr vyplatí spätne. Ako sme upozornili v minulosti v článku, plán bol prepočítavať ich v niekoľkých etapách – od najstarších poberateľov dôchodku po najmladších, a od jednoduchších prípadov až po tie zložitejšie.
O novom určení sumy dôchodku bude Sociálna poisťovňa poberateľov informovať v písomnom rozhodnutí. Ak bude nová suma dôchodku vyššia, dôchodok sa bude vyplácať vo výhodnejšej sume. Ak bude nová suma dôchodku nižšia ako suma patriaca k 31. decembru 2025, dôchodok bude poisťovňa naďalej vyplácať v pôvodnej, pre poistenca výhodnej sume.
Tieto informácie potvrdil pre portál TV Noviny Martin Kontúr, hovorca Sociálnej poisťovne. Uviedol: „Sociálna poisťovňa bude prepočítavať približne 800-tisíc až milión dôchodkov. Pôjdeme od najstarších ročníkov po najmladšie a od jednoduchších prípadov ku komplikovanejším.“
