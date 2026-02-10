Sklamanie pre fanúšikov Sľubu: Seriál zajtra z obrazoviek zmizne, televízia mu dala krátku stopku

Dobový seriál Sľub je medzi divákmi mimoriadne populárny. Len nedávno sa pritom vrátil na televízne obrazovky s novou sériou, no ako sa ukázalo, divákov čaká ďalšia pauza. Tá však bude trvať len jeden deň a tak, ako to televízia v minulosti spravila nielen so Sľubom ale tiež s Dunajom, nenechá svoje seriály konkurovať veľkej športovej udalosti.
Tento týždeň si diváci výnimočne pozrú len štyri epizódy svojho obľúbeného denného seriálu namiesto piatich. Ako píše portál Mediaboom, zajtra čaká slovenský hokejový tím prvý zápas v rámci zimných olympijských hier a po prvýkrát na ľad nastúpi proti Fínsku. Zápas bude odvysielaný o 16:40. Markíza sa preto rozhodla vynechať Sľub z vysielania a nahradiť ho Rodinnými prípadmi, aby neprišla o časť divákov, ktorí dajú prednosť hokeju.
Ďalšie zápasy vysielanie nevyrušia
Čo sa týka hokeja, nasledovať bude duel s Talianskom 13. februára a napokon 14. februára súboj so Švédskom, avšak tieto dátumy už nenarušia vysielanie obľúbeného seriálu. Sľub tak bude plynulo pokračovať vo štvrtok.
