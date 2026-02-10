Sklamanie pre fanúšikov Sľubu: Seriál zajtra z obrazoviek zmizne, televízia mu dala krátku stopku

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Seriál Sľub
Televízia namiesto neho mimoriadne odvysiela Rodinné prípady.

Dobový seriál Sľub je medzi divákmi mimoriadne populárny. Len nedávno sa pritom vrátil na televízne obrazovky s novou sériou, no ako sa ukázalo, divákov čaká ďalšia pauza. Tá však bude trvať len jeden deň a tak, ako to televízia v minulosti spravila nielen so Sľubom ale tiež s Dunajom, nenechá svoje seriály konkurovať veľkej športovej udalosti.

Tento týždeň si diváci výnimočne pozrú len štyri epizódy svojho obľúbeného denného seriálu namiesto piatich. Ako píše portál Mediaboom, zajtra čaká slovenský hokejový tím prvý zápas v rámci zimných olympijských hier a po prvýkrát na ľad nastúpi proti Fínsku. Zápas bude odvysielaný o 16:40. Markíza sa preto rozhodla vynechať Sľub z vysielania a nahradiť ho Rodinnými prípadmi, aby neprišla o časť divákov, ktorí dajú prednosť hokeju.

Viac z témy Seriál Sľub:
1.
Užívajú si veľkú výhodu, ktorú má málokto. Hercom zo Sľubu sa preto intímne scény nakrúcajú oveľa ľahšie
2.
Opýtali sa jej, či bude hrať mrchu. Nová tvár zo Sľubu prehovorila o svojej role, socializmus neznášala
3.
Vedenie má v krvi. Hviezde zo Sľubu úloha prísnej riaditeľky sadla ako uliata, dnes jej najviac chýba jedna vec
Zobraziť všetky články (43)

Ďalšie zápasy vysielanie nevyrušia

Čo sa týka hokeja, nasledovať bude duel s Talianskom 13. februára a napokon 14. februára súboj so Švédskom, avšak tieto dátumy už nenarušia vysielanie obľúbeného seriálu. Sľub tak bude plynulo pokračovať vo štvrtok.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Dobrá správa pre divákov Nemocnice: Televízia JOJ zverejnila video z nakrúcania nových epizód, seriál pokračuje

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Na nože
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Jeffrey Epstein
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac