Vyskúšala som virálny recept na ľadovú kávu, je veľmi jednoduchý. Expert upozorňuje na možné zdravotné riziká

Príprava ľadovej kávy

Foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

Klaudia Oselská
Káva
Máte radi ľadovú kávu?

Na internete som „narazila“ na virálne video, ktoré ukazuje veľmi jednoduchý a zaujímavý recept na ľadovú kávu. Rozhodla som sa ho vyskúšať aj ja, aby som vám vedela povedať, či skutočne stojí za to. Zároveň som sa však opýtala na názor odborníka na kávu, ktorý ponúkol niekoľko vylepšení.

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Pri príprave som postupovala nasledovne

Tento virálny recept na ľadovú kávu toto leto šírilo množstvo tvorcov obsahu. Na videu môžete vidieť, ako si žena pripraví kávu, následne ju naleje do nádoby na ľad a dá zamraziť. Potom ľadové kocky vloží do pohára, zaleje mliekom a ľadová káva je na svete. Recept vyzerá veľmi jednoducho a chutne.

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Rozhodla som sa ho pripraviť aj ja a postupovala som nasledovne: na automatickom kávovare som si pripravila espresso rovnako, ako si ho pripravujem aj pri klasickej teplej káve, tak ako vždy som použila kvalitné kávové zrná zo slovenských pražiarní. Kávu som si pripravila do malej nádoby na mlieko, nechala chvíľu ochladnúť, následne som kofeínový nápoj preliala do nádoby na ľad a dala do mrazničky.

Príprava kávy do malej nádoby na mlieko
Foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

Potom som do vysokého skleneného pohára naliala kravské plnotučné mlieko a napenila ho ručným napeňovačom. Keď som mala ľadové kocky pripravené, už som ich len vložila do pohára s mliekom a zamiešala.

Ľadové kocky z kávy
Foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

Ľadová káva podľa virálneho receptu bola veľmi chutná

Výsledný nápoj bol veľmi chutný a v porovnaní s klasickou kávou s mliekom, tento nápoj chutí výraznejšie kávovo. Pri jeho príprave však nemusíte použiť len kravské mlieko, ako som to urobila ja, ale môžete použiť aj rastlinné mlieka – ovsené, kokosové, sójové či ryžové. Mne osobne tento typ ľadovej kávy najviac chutí s ovseným mliekom. Recept si môžete vylepšiť aj tak, že na vrch pridáte kopček zmrzliny.

Napeňovanie mlieka
Foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

Zaujímal ma však aj názor kávového experta Filipa Lörinca, ktorý sa orientuje aj na ľadovú kávu. S Filipom Lörincom sme sa zároveň nedávno rozprávali o ľadovej káve, vymenoval nám najpopulárnejšie druhy ľadových káv na Slovensku a zároveň nám porozprával aj viac o ich príprave, tiež nám odhalil svoje tipy a rady z praxe, ako docieliť čo najchutnejší ľadový kofeínový nápoj.

Expert ponúkol niekoľko tipov, ako recept vylepšiť

Podľa odborníka na kávu mrazenie espressa do kávových ľadových kociek má zmysel, no rozhodne to nie je bezchybná technika. „Ako prvé som si všimol, že vo videu tvorca pripravuje horúce espresso priamo do formy na ľad. Nie som istý, či takéto formy sú prispôsobené aj na vysoké teploty a takáto technika by tým pádom nemohla byť zdravotne riziková,“ povedal pre interez odborník na kávu Filip Lörinc.

Preto radí si kávu radšej pripraviť do oddelenej nádoby a po aspoň čiastočnom vychladení ju preliať do formy na ľad a rýchlo zamraziť. „Takéto kocky sa hodia hlavne do ľadových nápojov, treba však počítať s tým, že rozmrazené espresso nebude chutiť rovnako ako čerstvo pripravené,“ dodal.

Filip Lörinc a ľadová káva
Foto: osobný archív Filipa Lörinca/Unsplash

Zároveň vysvetlil, že po extrakcii sa espresso pomerne rýchlo mení – dochádza k oxidácii, stráca časť arómy a postupne sa mení aj jeho chuťový profil. Zmrazenie tieto procesy výrazne spomalí, no nezachová espresso dokonale „čerstvé“. „Preto by som kávové kocky nevnímal ako spôsob, ako si pripraviť espresso “do zásoby” a neskôr ho rozmraziť a vypiť samostatne.“

Do ľadových nápojov sú však podľa odborníka super. Klasický ľad totiž pri rozpúšťaní nápoj riedi vodou, zatiaľ čo kávová kocka pridáva ďalšiu chuť espressa. Expert tvrdí, že to výborne funguje napríklad pri ľadovom latte, a teda v kombinácii s mliekom.

Ľadová káva
Foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

„Zároveň odporúčam espresso po príprave čo najrýchlejšie schladiť a zamraziť v uzavretej forme, aby čo najmenej absorbovalo pachy z mrazničky (čo na videu chýba). A aby som nezabudol, pri kockách treba dbať na výber kvalitnej kávy a správnu extrakciu, rovnako ako pri čerstvom espresse,“ dodal niekoľko praktických tipov na záver.

Takže, ak chcete tento recept vyskúšať aj vy, môžete ho vylepšiť o tipy kávového experta. A teda použiť skutočne kvalitné kávové zrná, kávu nechať vychladnúť predtým, ako ju nalejete do plastovej nádoby na ľad, aby ste eliminovali zdravotné riziká, a použiť zatvárateľnú nádobu na ľad, aby ste zabránili tomu, že kávové kocky nasiaknu pachy z mrazničky.

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