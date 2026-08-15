Požiar vo Vysokých Tatrách: Hasiči bojujú s plameňmi v ťažko dostupnom teréne pod Popradským plesom

Hasiči aktuálne zasahujú pri požiari lesného porastu vo Vysokých Tatrách. Operačná dôstojníčka Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove pre TASR potvrdila, že oheň sa rozhorel v lokalite pod Popradským plesom.
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Horí v ťažko dostupnom teréne
Na mieste aktuálne zasahujú profesionáli zo staníc Poprad, Mengusovce a Vysoké Tatry spolu s dobrovoľníkmi z okolitých obcí. Požiar zasiahol plochu s rozlohou približne 50 krát 100 metrov. Zatiaľ sa ho nepodarilo lokalizovať, keďže horí v ťažko dostupnom teréne.
Na mieste sú už aj ochranári. Správa Tatranského národného parku (TANAP-u) uviedla, že zásah komplikuje ťažko dostupný horský terén a stále sa tak oheň nepodarilo dostať pod kontrolu. „Situáciu naďalej sledujeme a o vývoji budeme informovať. Apelujeme na všetkých návštevníkov TANAP-u, aby boli mimoriadne zodpovední a dodržiavali všetky protipožiarne opatrenia. V suchom období môže aj malá neopatrnosť spôsobiť vážny požiar,“ pripomína Správa TANAP-u.
Požiar zasiahol aj Kojšovu hoľu
Kojšovu hoľu dnes taktiež zasiahol požiar, zasahovali tam profesionálni aj dobrovoľní hasiči. Napokon sa ho podarilo dostať pod kontrolu. Pre TASR to potvrdil operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach s tým, že na mieste sú stále dobrovoľníci, ktorí v ťažko dostupnom teréne dohášajú skryté ohniská.
Oheň podľa operačného dôstojníka zasiahol plochu približne pol hektára. Ak sa silnejšie nerozfúka, mali by ho v najbližších hodinách celkom uhasiť. Požiar nahlásili krátko pred 10.00 hodinou a na mieste zasahovali aj profesionáli zo Spišskej Novej Vsi, Krompách a Gelnice. Horieť začalo v blízkosti meteorologickej stanice v katastrálnom území mesta Gelnica, kde nie je možné dostať sa bežnou technikou.
V plameňoch aj Súľovské skaly
Hasiči dnes pokračujú aj v likvidácii požiaru v nedostupnom teréne v Súľovských skalách v okrese Bytča. Na mieste sú profesionálni i dobrovoľní hasiči, pomáhajú aj vrtuľníky. Pre TASR to potvrdil starosta obce Súľov-Hradná Jaroslav Bušfy. Podľa informácií starostu horelo v lesoch aj v noci na sobotu, hasiči od sobotného rána pokračujú v likvidácii požiaru. Na mieste sa majú nachádzať tri vrtuľníky.
Bušfy ubezpečil, že nebezpečenstvo obyvateľom obce nehrozí, požiar sa totiž nachádza vysoko v horách. O pokračujúcich prácach informovalo na sociálnej sieti aj Prezídium Hasičského a záchranného zboru (HaZZ).
„Na likvidácii lesného požiaru naďalej intenzívne pracujú pozemné aj letecké sily. Zásah výrazne komplikuje ťažko dostupný terén, preto je do hasenia nasadená aj letecká technika,“ opísal HaZZ.Spresnil, že zo vzduchu zasahujú vrtuľníky UH-60A Black Hawk spoločnosti Heli Company, Bell 429 Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR a UH-60M Black Hawk Vzdušných síl Ozbrojených síl SR.
„Vrtuľníky zhadzujú vodu na požiarisko a podporujú pozemné jednotky pri lokalizácii a likvidácii požiaru. Vodu na hasenie čerpajú zo štrkoviska v obci Predmier,“ doplnil.
Hasiči ďalej priblížili, že do zásahu sú nasadené skupiny Stred a Východ modulu pozemného hasenia lesných požiarov. „Momentálne na mieste zasahuje 32 príslušníkov HaZZ a 28 členov dobrovoľných hasičských zborov obcí. Hasebné práce naďalej pokračujú. Vzhľadom na charakter požiaru a náročnú dostupnosť terénu ide o mimoriadne náročný zásah,“ dodali.
Lesný požiar vypukol v piatok (14. 8.) popoludní. Na miesto vyslali aj vrtuľník, hasiči zároveň nasadili modul pozemného hasenia skupina Stred, informovalo v piatok na sociálnej sieti Prezídium Hasičského a záchranného zboru. Na mieste podľa neho zasahovali hasiči z Bytče a Žiliny v spolupráci s členmi viacerých dobrovoľných hasičských zborov.
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