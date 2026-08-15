V Poľsku odhalili megaprojekt: Ide zrejme o najväčšiu sochu svojho druhu v Európe, stála 23 miliónov eur

V poľskej obci Konotopie v sobotu slávnostne odhalili viac ako 55 metrov vysoký monument Panny Márie, ktorý podľa dostupných údajov predstavuje jej najväčšiu sochu v Európe. Ako informovala agentúra DPA, samotná socha meria 40,6 metra a stojí na 15 metrov vysokom podstavci v tvare koruny.
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Dal ju postaviť jeden z najbohatších ľudí v krajine
Monument dal postaviť súkromný investor, poľský podnikateľ Roman Karkosik, ktorý patrí medzi najbohatších ľudí v krajine. V rozhovore pre denník Financial Times Karkosik uviedol, že sochu nechal postaviť „z vďačnosti voči Márii“. Náklady na výstavbu odhadol poľský odborný portál Architektura Murator na približne 23 miliónov eur.
Nová monumentálna socha nie je v Poľsku prvým podobným projektom. V meste Šwiebodzin neďaleko nemeckých hraníc stojí od roku 2010 socha Ježiša vysoká približne 36 metrov vrátane koruny. Projekt bol financovaný zo zbierok.
Obyvatelia Konotopie si od novej dominanty sľubujú prílev turistov a pútnikov. Aj starostka neďalekej obce Kikol Renata Golebiewska očakáva vznik nových pracovných miest a ďalšie ekonomické prínosy. Jej obec patrí podľa údajov poľského ministerstva financií medzi najchudobnejšie v regióne.
Miestni vkladajú do sochy nádeje
Miestny farár Marek Mrowczyňski dúfa, že nový monument povedie k väčšiemu záujmu o vieru. „Dúfame, že toto miesto prinesie ovocie v podobe hlbšieho návratu k viere alebo aspoň pomôže ľuďom prehĺbiť svoju vieru,“ povedal.
Stavba však vyvolala aj kritiku. Dominikánsky kňaz Pawel Gužyňski ju označil za „King Konga na poli“ a projekt prirovnal k tancu okolo zlatého teľaťa, biblickému symbolu modloslužby. Ani časť miestnych obyvateľov nepovažuje obrovskú sochu za vhodný spôsob prezentácie katolíckej viery. Niektorí tvrdia, že peniaze by bolo lepšie investovať napríklad do nemocnice alebo sirotinca. Kritici zároveň poukazujú na množstvo náboženských monumentov, ktoré sa v Poľsku už nachádzajú.
Socha je vyššia ako slávna socha Krista Spasiteľa v Riu de Janeiro
Najznámejším miestom mariánskej úcty v Poľsku je pútnické miesto v Čenstochovej s obrazom Čiernej Madony. Každoročne ho podľa agentúry AFP navštívi 3,5 až päť miliónov pútnikov.
Katolícka cirkev je v Poľsku úzko spätá s národnou identitou a Panna Mária je považovaná za patrónku a ochrankyňu krajiny. Poľsko však zároveň patrí medzi krajiny s najrýchlejšie postupujúcou sekularizáciou. Podľa sčítania obyvateľov z roku 2021 sa k rímskokatolíckemu vierovyznaniu hlásilo 71 percent obyvateľov, v porovnaní s 88 percentami o desať rokov skôr.
Poľsko je zároveň rodiskom pápeža Jána Pavla II., ktorý stál na čele katolíckej cirkvi v rokoch 1978 – 2005. Socha z poľskej obce je vyššia než slávna socha Krista Spasiteľa v brazílskom Riu de Janeiro, ktorá vrátane podstavca meria približne 38 metrov. Prekonáva aj sochu Krista Kráľa v poľskom meste Šwiebodzin, ktorá spolu s násypom, na ktorom stojí, dosahuje výšku približne 52 metrov. Vyššia socha Panny Márie sa nachádza na Filipínach – tamojšia meria približne 98 metrov. Konotopijský monument je však podľa dostupných údajov najväčšou sochou Panny Márie v Európe.
Ľudí láka nedokončená socha v Arménsku
Atrakciou sa stala aj nedokončená socha Ježiša Krista v Arménsku. Ak sa ju podarí dokončiť, mala by sa stať tou najvyššou na svete. V súčasnosti však jej neposkladané tri časti ležia v oplotenom areáli. Ľudia sú však zvedaví, zvláštnou atrakciou sa tak stal nedokončený monument. Ak bude socha jedného dňa dokončená, jej časti by helikoptéra mala vziať na najbližšiu horu.
Napriek jej stavu ju nájdete vyznačenú na Google mapách pod názvom „Statue de Jesus Christ en construction“. Dedinka inak nie je ničím príliš zaujímavá, no časť obrovského Ježiša medzi garážami pôsobí naozaj kurióznym dojmom. Ľudia nakúkajú za plot a robia si fotky.
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