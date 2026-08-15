Kuriózny prípad v Bratislave: Muž si podomácky vyrobil „kabriolet“

Foto: Facebook/ Polícia SR - Bratislavský kraj

Petra Sušaninová
TASR
Polícia pripomína, že pri úpravách áut platia prísne pravidlá.

Polícia v sobotu predpoludním riešila na Rybničnej ulici v Bratislave kuriózny prípad, keď zastavila svojpomocne vytvorený „kabriolet“. Vodičovi s „podomácky“ upraveným vozidlom zakázala ďalšiu jazdu. Informuje o tom na sociálnej sieti.

Google News Sledujte interez v Google News —
správy od nás budete mať ako prví.
Pridať ako zdroj

„Vodič si z osobného motorového vozidla svojpomocne vytvoril ´kabriolet´. Z vozidla odstránil strechu, časti nosných stĺpikov karosérie a úpravám sa nevyhli ani okná. S takto podomácky upraveným vozidlom sa následne rozhodol vyraziť do cestnej premávky,“ približuje polícia.

Nezákonne upravené auto
Foto: Facebook/ Polícia SR – Bratislavský kraj

Nepovolené úpravy môžu ohroziť bezpečnosť

Ďalšia jazda bola vodičovi zakázaná. Pre vykonané nepovolené zásahy do konštrukcie vozidla polícia zadržala tabuľky s evidenčným číslom, ako aj osvedčenie o evidencii vozidla. Vodiča riešila v blokovom konaní.

Polícia zároveň pripomína, že aj pri úpravách vozidiel platia striktné pravidlá. Vozidlo prevádzkované v cestnej premávke musí spĺňať zákonom stanovené technické podmienky a svojvoľné zásahy do jeho konštrukcie môžu mať zásadný vplyv nielen na jeho technickú spôsobilosť, ale predovšetkým na bezpečnosť posádky a ostatných účastníkov cestnej premávky.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Požiar vo Vysokých Tatrách: Hasiči bojujú s plameňmi v ťažko dostupnom teréne pod Popradským plesom

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. 81 kilometrov dlhý Panamský prieplav je veľkolepou stavbou ľudstva
Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. 81 kilometrov dlhý Panamský prieplav je veľkolepou stavbou ľudstva
Zámok z legendárnej rozprávky mnohí Slováci nepoznajú: Výlet za 2 eurá ukrýva park plný zvierat
Tip na výlet
Zámok z legendárnej rozprávky mnohí Slováci nepoznajú: Výlet za 2 eurá ukrýva park plný zvierat
Žena zabila svoje 3 deti, lekári problém prehliadli: Ide o jeden z najsmutnejších prípadov v histórii krajiny
Žena zabila svoje 3 deti, lekári problém prehliadli: Ide o jeden z najsmutnejších prípadov v histórii krajiny
Martin žije vo Vietname: Nájom v Hanoji sa pohybuje od 400 eur mesačne. Obed vás vyjde aj na 2 eurá
Slováci a Česi v zahraničí
Martin žije vo Vietname: Nájom v Hanoji sa pohybuje od 400 eur mesačne. Obed vás vyjde aj na 2 eurá
Najlepšie miesto na skladovanie ovocia: Otestovali sme tri druhy a zistili, kde vám zhnijú najskôr
Najlepšie miesto na skladovanie ovocia: Otestovali sme tri druhy a zistili, kde vám zhnijú najskôr
6 € za vstup a veľké pivo za 2,50 €: Kúpali sme sa na skrytom jazere a ochutnali „kúpaliskové“ gastro
Tip na výlet
6 € za vstup a veľké pivo za 2,50 €: Kúpali sme sa na skrytom jazere a ochutnali „kúpaliskové“ gastro
Pre chorobu si siahol na život, mal halucinácie. Robin Williams humorom zachraňoval iných, sebe pomôcť nevedel
Pre chorobu si siahol na život, mal halucinácie. Robin Williams humorom zachraňoval iných, sebe pomôcť nevedel
Baba Vanga je Nostradamus z Balkánu: Negramotná žena oslepla pri búrke a mala dostať dar. Pravda je inde
Baba Vanga je Nostradamus z Balkánu: Negramotná žena oslepla pri búrke a mala dostať dar. Pravda je inde
Pobláznila celé Slovensko, donedávna o nej nikto nevedel: Kto je atlétka Anna Švrček, ktorá sa stala virálnou?
Pobláznila celé Slovensko, donedávna o nej nikto nevedel: Kto je atlétka Anna Švrček, ktorá sa stala virálnou?
Bola som v Afganistane: Musela som dodržiavať pravidlá. Ženy nesmú pracovať, diktujú im, ako sa obliekať
Bola som v Afganistane: Musela som dodržiavať pravidlá. Ženy nesmú pracovať, diktujú im, ako sa obliekať
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode. Vražda Sharon Tate šialenými mansonovcami šokovala svet
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode. Vražda Sharon Tate šialenými mansonovcami šokovala svet
Japonci sa nevzdali, dostali druhú atómovú bombu. Nagasaki spálila ešte silnejšia explózia než Hirošimu
Japonci sa nevzdali, dostali druhú atómovú bombu. Nagasaki spálila ešte silnejšia explózia než Hirošimu

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Tuk - Náš tajný orgán
Liesbeth van Rossum a Mariëtte Boon
18,90 €
Zobraziť viac