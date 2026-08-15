Kuriózny prípad v Bratislave: Muž si podomácky vyrobil „kabriolet“

Polícia v sobotu predpoludním riešila na Rybničnej ulici v Bratislave kuriózny prípad, keď zastavila svojpomocne vytvorený „kabriolet“. Vodičovi s „podomácky“ upraveným vozidlom zakázala ďalšiu jazdu. Informuje o tom na sociálnej sieti.
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„Vodič si z osobného motorového vozidla svojpomocne vytvoril ´kabriolet´. Z vozidla odstránil strechu, časti nosných stĺpikov karosérie a úpravám sa nevyhli ani okná. S takto podomácky upraveným vozidlom sa následne rozhodol vyraziť do cestnej premávky,“ približuje polícia.
Nepovolené úpravy môžu ohroziť bezpečnosť
Ďalšia jazda bola vodičovi zakázaná. Pre vykonané nepovolené zásahy do konštrukcie vozidla polícia zadržala tabuľky s evidenčným číslom, ako aj osvedčenie o evidencii vozidla. Vodiča riešila v blokovom konaní.
Polícia zároveň pripomína, že aj pri úpravách vozidiel platia striktné pravidlá. Vozidlo prevádzkované v cestnej premávke musí spĺňať zákonom stanovené technické podmienky a svojvoľné zásahy do jeho konštrukcie môžu mať zásadný vplyv nielen na jeho technickú spôsobilosť, ale predovšetkým na bezpečnosť posádky a ostatných účastníkov cestnej premávky.
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