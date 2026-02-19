Vyhlásili mimoriadnu situáciu: Únik nebezpečnej látky sa podarilo len minimalizovať, ďalší má zachytiť technika

Nina Malovcová
TASR
Únik sa podarilo minimalizovať, hasiči inštalovali kontajnery.

Pre pretrvávajúci havarijný stav v areáli závodu Bukóza v obci Hencovce v okrese Vranov nad Topľou vyhlásili mimoriadnu situáciu. TASR to potvrdili z odboru strategickej komunikácie ministerstva vnútra. V areáli bývalej celulózky došlo k úniku čierneho lúhu v pondelok (16. 2.).

Po prvotnom zásahu sa únik látok podarilo minimalizovať, nie však úplne zastaviť. Hasiči preto na mieste inštalovali špeciálne kontajnery na ich zachytávanie. „Aktuálne je stav v súvislosti s únikom nebezpečnej látky zastabilizovaný, ďalšie vytekanie do odpadového kanála nepokračuje. Prípadný ďalší únik bude zachytený do špeciálnych IBC kontajnerov, ktoré sú na mieste,“ dodali z ministerstva vnútra.

Inšpekcia uložila opatrenia, areál je v konkurze

Situáciou sa zaoberal krízový štáb. Prednostka Okresného úradu Vranov nad Topľou Monika Lešková z dôvodu efektívnejšieho riešenia udalosti vyhlásila 18. februára k 15.00 h mimoriadnu situáciu. Po úniku čierneho lúhu v priemyselnom objekte Slovenská inšpekcia životného prostredia zistila znečistenie rieky Ondava.

Foto: TASR/Roman Hanc

Pôvodcovi znečistenia uložila opatrenia na zneškodnenie mimoriadneho zhoršenia vôd, ako aj opatrenia na odstránenie škodlivých následkov. Subjekt, ktorý má zabezpečiť vykonanie potrebných opatrení, je v rámci konkurzného konania správca konkurznej podstaty.

Spoločnosť Bukóza Holding ukončila činnosť koncom roka 2024. Areál spoločnosti, ktorá je v konkurze, aktuálne spravuje viacero správcovských spoločností.

