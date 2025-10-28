Seriál V zovretí čoskoro končí, diváci ale neuvidia celý príbeh. Vrah ďalšej postavy pre nich ostane neodhalený

Seriál o hlboko pochovaných tajomstvách a ich nezamýšľaných dôsledkoch, ktorý sa začína tragédiou, sľuboval dramatický príbeh plný napätia. Tak ako v predošlých seriáloch tohto žánru predstavil rôzne témy ako neveru, vraždu či intrigy.
Po Klamstve, Zrade a Vine, televízia Markíza adaptovala kriminálno-dramatický seriál V zovretí. Ten sa blíži ku koncu a poslednú 12. epizódu diváci uvidia v pondelok 17. novembra, informuje portál Mediaboom. Vysvetlí sa tak kompletná záhada tajomného syna zavraždeného Denisa Šimona, ale bude tiež odhalené, kto terorizuje rodinu Valérie Rosmanovej.
Časť príbehu bude chýbať
Už o necelý mesiac príbeh vyvrcholí a diváci sa dozvedia všetky podstatné informácie. Uvidia, ako sa vyvinú udalosti po hrozivej dopravnej nehode, ale tiež, ako skončí situácia s Janiným uneseným dieťaťom. S určitosťou sa tak dá povedať, že posledné epizódy budú rovnako dramatické ako zvyšok série a diváci si do posledných momentov nevydýchnu.
Niektoré tajomstvá však predsa len ostanú skryté. Pôvodný írsky seriál Smother má dokopy tri série, každú po šesť epizód. Slovenská verzia dostala 12 epizód, keďže podobne ako pri predošlých projektoch, spojila dokopy prvé dve série. Tú tretiu už však neadaptuje. V tej sa v pôvodnej verzii Val (v slovenskej verzii Valéria) rozhodne začať odznova a nachádza lásku pri novom mužovi menom Paul. Jej šťastie však netrvá dlho, keďže sa tretia séria točí ohľadom smrti jej najmladšej dcéry Grace (v slovenskej verzii Gréta), pričom sa rýchlo ukazuje, že to nebola len nehoda.
Týchto posledných šesť epizód, ktoré sa presúvajú od jednej vraždy k druhej, už ale slovenskí diváci neuvidia. Keďže sa však tretia séria presúva v čase a ukazuje nový príbeh hlavnej hrdinky, nebudú mať pocit, že sú o niečo ukrátení, keďže uvidia koniec a rozriešenie zápletky, ktorú už poznajú.
Nahlásiť chybu v článku