Progresívne Slovensko stále vedie: Prieskum ukazuje rast Smeru aj Republiky, Demokrati tesne na hranici

Parlamentné voľby by v máji vyhralo Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 19,7 percenta hlasov. Na druhom mieste by skončil Smer-SD so ziskom 18,9 percenta. Tretia by bola Republika s 9,1 percenta. Vyplýva to z prieskumu volebných preferencií agentúry AKO pre televíziu JOJ24.
Na štvrtom mieste v prieskume skončil Hlas-SD (8,9 percenta). Nasledujú SaS (8,6 percenta), Hnutie Slovensko (8,2 percenta), KDH (7,9 percenta) a Demokrati (5,1 percenta).
SNS mimo parlamentu
Do parlamentu by sa podľa prieskumu nedostala SNS so 4,8 percenta, Maďarská aliancia (štyri percentá), Sme rodina (2,2 percenta), Právo na pravdu so ziskom 2,1 percenta a Strana vidieka s 0,3 percenta. Komunistickú stranu Slovenska by volilo 0,2 percenta ľudí.
PS by v parlamente malo 34 mandátov a Smer 33. Republika a Hlas-SD by mali zhodne po 16 kresiel, SaS by mala 15 poslancov. Hnutie Slovensko a KDH by mali rovnako po 14 mandátov. Osem kresiel by získali Demokrati.
Agentúra prieskum realizovala od 14. do 21. mája 2026 na vzorke 1000 respondentov.
