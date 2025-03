Danko nadáva šéfovi Štatistického úradu, prieskum preferencií si podľa neho môže strčiť. Inštitúcia reaguje na jeho kritiku

Štatistický úrad (ŠÚ) SR odmieta akékoľvek zásahy politických strán a ich predstaviteľov do odborných činností úradu a jeho podriadených organizácií. V reakcii na tvrdenia koaličnej strany SNS o zmanipulovanom prieskume volebných preferencií to pre TASR uviedla hovorkyňa ŠÚ SR Jana Morháčová.

„ŠÚ je odborná apolitická inštitúcia, ktorá zodpovedá za oficiálne štatistické dáta SR. Preto nereaguje na politické vyjadrenia a neposkytuj k nim stanoviská. Na základe platnej legislatívy predsedu ŠÚ SR vymenúva a odvoláva vláda,“ priblížila Morháčová.

Reagujú na Dankove slová

Hovorkyňa tiež ozrejmila, že prieskumy verejnej mienky realizuje Inštitút informatiky a štatistiky (Infostat), dcérska organizácia úradu, od minulého roka a od januára 2025 výstupy z nich aj zverejňuje.

„Prieskumy sa realizujú k rôznym spoločensko-ekonomickým témam. Centrum sociálnych výskumov pri Infostate nadviazalo dlhoročné profesionálne skúsenosti s kvalitou a metodikou prieskumov verejnej mienky,“ podotkla.

Čo sa stalo?

SNS po pondelkovom (10. 3.) zverejnení prieskumu volebných preferencií vyzvala premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby odvolal predsedu ŠÚ SR Martina Nemkyho. Predsedu žiadajú, aby bezodkladne zverejnil metodiku a spôsob merania. Podľa nich došlo k hrubým manipuláciám vo vzťahu k jednotlivým politickým stranám.

Bol to pritom práve Andrej Danko, ktorý chcel obnoviť štátne prieskumy verejnej mienky. „Šéf štatistického úradu si môže ten prieskum strčiť do zadku – to môžete odvysielať. Som strašne nas*atý z toho, čo si dovolili, a budem to riešiť,“ povedal predseda SNS pre Hospodárske noviny. ŠÚ strane v prieskume nameral 1,5 percenta.