Z bezjadierkových melónov budete možno sklamaní: Vyskúšali sme pravidlo dvoch prstov

Melón

Foto: interez.sk

Petra Sušaninová
Ako vybrať ten najlepší?

Sladké ovocie k letu jednoducho patrí. Neraz počas horúcich dní vskutku najlepšie padne dobre vychladený melón. Občas však to, čo si donesiete domov z obchodu, býva nepríjemným kašovitým sklamaním bez chuti. Vyskúšali sme triky, ktoré sľubujú, že si vďaka nim vždy kúpite ten najlepší melón.

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Dôležitý je zvuk, no nielen ten

Možno ste už aj vy počuli, že keď chcete nájsť v obchode ten správny melón, musíte naň zaklopať. Podľa webu Masterclass by riadne dozretý melón mal vydávať hlboký dutý zvuk. Vraj je to podobné, ako keď zaklopete na dvere. Prezretý melón podľa webu znie akosi tupo.

Ďalším pravidlom je všímať si miesto, ktoré sa dotýkalo zeme, keď bol melón ešte na poli. Ak je na melóne žltá časť, je to dobré znamenie, že bol na poli dostatočne dlho na to, aby stihol dozrieť. Ak melón ešte nie je dostatočne zrelý, táto časť bude skôr biela.

Chýbať nesmie ani tá správna vôňa a váha. Sladkú vôňu melóna by ste mali cítiť, ak je zrelý. Pri nezrelých melónoch je príliš slabá, ak je však prisilná, môže to byť znamenie, že ovocie už prezrelo. To, že je melón prezretý, môžete údajne zistiť aj tak, že je na váhu príliš ťažký. Ak je zas príliš ľahký, môže byť nezrelý.

Melóny v obchode
Foto: interez.sk

Mali sme úspech?

Skontrolujte miesto, kde bol pripojený k rastline. Ak je melón zrelý, zvyšok stopky bude celkom vyschnutý. Ak je ešte zelený, melón bol zrejme pozbieraný priskoro a ešte nebude práve najlepší. Natrafili sme aj na tzv. pravidlo dvoch prstov. To tvrdí, že je potrebné priložiť dva prsty na tmavší pásik melóna. Ak je dosť široký na to, aby sa naň zmestili oba prsty, melón je s najväčšou pravdepodobnosťou zrelý.

To však nemusí znamenať, že čím je melón väčší, tým je lepší. Ďalšie rady, na ktoré sme natrafili, zas hovoria, že dokonalý melón nie je príliš lesklý a že tie guľatejšie chutia sladšie. Z webu Science Insight sme sa tiež dozvedeli, že ak raz melón odtrhnete, na rozdiel od niektorých druhov ovocia a zeleniny už následne nedozreje. Buď si teda v obchode vyberiete správne, alebo ostanete sklamaní.

Bezjadierkové melóny majú svoje výhody aj nevýhody

Vyzbrojení týmito vedomosťami sme sa teda vybrali na nákup. V jednom z obchodných reťazcov sme natrafili na klasické, ale aj bezjadierkové melóny. Vybrali sme si bezjadierkový, hoci neskôr sme sa zo štúdie publikovanej prostredníctvom časopisu Journal of the American Society for Horticultural Science dozvedeli, že tie sú vo všeobecnosti menej sladké ako tie s jadierkami.

Žltá škvrna na melóne
Foto: interez.sk

Možno aj to je dôvod, prečo sme s prvým nákupom nemali bohvieaký úspech. Navyše, ani na jednom z melónov neboli celkom zaschnuté stopky. Napriek tomu sme však riskli a melón si kúpili. Nakoniec nebol najhorší, ale ani najlepší. Jednoznačne sme jedli už aj sladšie.

Väčší úspech sme mali pri druhom pokuse v inom reťazci. Tentoraz sme kupovali jadierkový melón a tie, ktoré boli k dispozícii spĺňali všetky parametre, ktoré spomíname vyššie, vrátane pravidla dvoch prstov, správneho tvaru, či vône. Stále si však nie sme celkom istí tým, ako presne má znieť správny, resp. nesprávny zvuk pri klopaní na melón.

Keď už budete mať doma melón, nezabudnite ho pred rozkrojením umyť. Viac o tom, ale aj o správnom skladovaní melónov nám prezradila hygienička. Pozrite sa tiež, či vám môže konzumácia studeného melónu uškodiť.

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