Vodiči, tadeto teraz určite nechoďte: Na problémovej diaľnici došlo k ďalšej nehode, tvoria sa veľké kolóny

Aktuálna správa
Roland Brožkovič
TASR
Pri ceste do Bratislavy odporúča polícia využiť iné trasy.

Polícia aktuálne dokumentuje nehodu kamióna, ktorá sa stala na diaľnici D1 smerom do Bratislavy. Blokované sú dva jazdné pruhy a tvoria sa kolóny. Vodičom odporúča využiť iné trasy. Informuje o tom na sociálnej sieti

„Predpokladané trvanie obmedzenia sú dve hodiny,“ podotýka polícia v súvislosti so skríženým kamiónom. Pri ceste do Bratislavy odporúča vodičom využiť napríklad výjazd na Voderadoch smer cesta III/1286 smer Hrnčiarovce nad Parnou. Z tejto obce je potrebné sa napojiť na cestu I/61 smer Blatné. Od obce Blatné sa môžu vodiči pripojiť smer diaľnica D1 (križovatka Senec – východ), ktorá je v tom úseku plne prejazdná.

Problémový úsek

Kamión sa skrížil na kilometri 31,5 diaľnice D1 pred Sencom smerom z Trnavy. Zelená vlna STVR informuje, že prejazdný je len ľavý jazdný pruh a v kolóne si vodiči postoja polhodinu.

Iba za posledný týždeň pritom presne na tejto diaľnici, ktorá je mimoriadne problémová, došlo k viacerým nehodám. Na úseku dlhom niekoľko desiatok kilometrov vodiči prakticky nemajú kde v prípade poruchy odstaviť svoje vozidlo a čelia tak obrovskému riziku. O život tu pred pár dňami prišiel aj člen Demokratov Michal Pavlík.

