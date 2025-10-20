Boeing zrazu zišiel z dráhy, posádka robila, čo mohla: Úrady hlásia mŕtvych, obrovský stroj skončil v mori

V Hongkongu sa v pondelok ráno stala vážna letecká nehoda, keď nákladné lietadlo typu Boeing 747 skĺzlo z pristávacej dráhy a skončilo v mori pri medzinárodnom letisku. Podľa tamojších úradov si incident vyžiadal najmenej dvoch mŕtvych. Zábery z miesta ukazujú stroj s označením AirACT čiastočne ponorený vo vode. Zomrieť mali dvaja pracovníci letiska, ktorých auto lietadlo zmietlo do vody.
Viditeľné sú oddelené časti trupu a nasadená núdzová šmykľavka. Po nehode bola uzavretá severná pristávacia dráha, pričom prevádzka na južnej a centrálnej dráhe pokračuje. Letisko uviedlo, že napriek uzáverám by nemali byť plánované lety v pondelok výrazne ovplyvnené, píše The Guardian.
Dvaja mŕtvi
Na palube sa nachádzali štyria členovia posádky, ktorých záchranári dostali do bezpečia. Neskôr denník South China Morning Post informoval, že dvaja muži vo vozidle utrpeli smrteľné zranenia.
#BREAKING: AIR ACT BOEING 747 CARGO PLANE OVERRUNS RUNWAY AND PLUNGES INTO SEA AT HONG KONG AIRPORT
Fresh video footage has captured the dramatic moment an Air ACT Boeing 747-481 freighter, operating as Emirates SkyCargo flight EK9788 from Dubai, skidded off Hong Kong’s northern… pic.twitter.com/cjE5HnMwGu
— Turbine Traveller (@Turbinetraveler) October 20, 2025
Lietadlo, ktoré priletelo z Dubaja okolo 3:50 miestneho času, nieslo letové označenie spoločnosti Emirates. Tá potvrdila, že išlo o nákladný let EK9788, prevádzkovaný tureckou spoločnosťou ACT Airlines. Podľa Emirates je posádka v poriadku a na palube sa nenachádzal žiadny náklad. Turecký dopravca ACT Airlines, špecializujúci sa na prenájom nákladných lietadiel pre veľké aerolínie, sa k udalosti zatiaľ nevyjadril.
