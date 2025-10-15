Smutná správa: Pri rannej nehode zomrel člen strany Demokrati. Mal len 38 rokov a dve dcéry

Pri dnešnej tragickej dopravnej nehode na diaľnici D1 v smere do Bratislavy zomrel člen strany Demokrati Michal Pavlík. Mal 38 rokov a po sebe zanechal dve dcéry.
Pre portál TVNoviny to potvrdil predseda strany Jaroslav Naď, ktorý sa už stretol s Pavlíkovou manželkou. K nehode došlo na 33. kilometri v smere do Bratislavy došlo v stredu ráno. Kamión sa zrazil s dodávkou. Doprava je aktuálne obmedzená. Diaľnica je v tomto úseku prejazdná iba v ľavom jazdnom pruhu.
„Policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave aktuálne vykonávajú potrebné úkony spojené s dopravnou nehodou, ktorá sa stala v čase krátko pred 04.45 h,“ uviedla hovorkyňa. Priblížila, že obe vozidlá po nehode skončili mimo vozovky. „Vodič dodávky pri zrážke utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol,“ dodala Bartošová.
Správu aktualizujeme.
