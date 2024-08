Vyhodené peniaze a zdravotné problémy: Množstvo vodičov sa pri používaní klimatizácie dopúšťa častej chyby, toto nerobte

Prežiť súčasné letné teploty bez klimatizácie sa zdá ako nemožná úloha. Mnohí motoristi už týmto systémom vo svojich vozidlách disponujú, no pomerne veľká časť z nich stále nevie, akým spôsobom sa oň starať. To sa neskôr môže podpísať na zbytočne vyhodených peniazoch, ale aj zdravotných ťažkostiach. O chybách informuje portál TopSpeed.sk.

Ten vychádza z odporúčaní motoristického klubu ADAC, ktorý sa tejto problematike venoval. Medzi ich osvedčené tipy patrí napríklad to, aby ste, ak je to možné, počas jazdy využívali automatický mód klimatizácie. Ten totiž napomáha k efektívnemu využívaniu tohto systému a zároveň maximalizuje čistotu vzduchu vo vozidle.

Zároveň sa pred koncom jazdy odporúča klímu vypnúť, pričom ventilátor sa v tomto prípade nevypína. Proces by mal zabezpečiť, že sa zo systému odstráni vlhkosť.

Zabúdať by však motoristi nemali ani na pravidelnú výmenu filtrov, ktorá je v problematike nemenej dôležitá. Ak už budete filtre kupovať, určite by ste sa mali zamerať na tie vysokokvalitné. Tieto základné kroky by mali napomôcť k správnemu a zdravému fungovaniu klimatizačného systému bez zápachu či iných pridružených problémov. Okrem toho vám správna starostlivosť ušetrí náklady, ktoré sú neskôr spojené s výraznejším čistením klimatizácie, respektíve s jej opravou.

Čo odborníci určite neodporúčajú, je „údržba“ čistiacimi sprejmi do interiéru. Túto alternatívu paradoxne stále využíva pomerna veľká časť majiteľov vozidiel, no v konečnom dôsledku vraj nemá žiadny účinok. Mikroorganizmy a baktérie dokážu spreje zabiť iba povrchovo, no niektoré dokonca iba prekrývajú pach a ich vplyv na zdravie je teda otázny.