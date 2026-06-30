Ľudia bez klimatizácie hromadne vykupujú špeciálnu farbu: Dokáže ochrániť bývanie pred horúčavami

Posledné dni boli nielen na Slovensku, ale aj v ďalších európskych krajinách pekelné. Ľudia tak hľadali spôsoby, ako sa ochladiť. Vo Francúzsku vyvolala ošiaľ špeciálna kriedová farba.
Horúčavy sužujú Európanov
Ako informuje web IFL Science, Francúzsko ovládol zaujímavý trend. Kam sa len pozriete, všade zrejme uvidíte okná potreté zvláštnym bielym náterom. Nejde o výstredný módny výstrelok ani o umelecký projekt, ale o lacný spôsob, ako sa ochrániť pred vlnou horúčav, ktorá v súčasnosti sužuje Európu.
Metóda spočíva v natieraní okien vodou zriedenou zmesou bieleho prášku známeho ako „Blanc de Meudon“ alebo „Meudonský biely kameň“. Látka je pomenovaná podľa kameňolomov na okraji Paríža, kde sa tradične ťažila. Ide v podstate o kriedovú vápencovú hlinu, zloženú prevažne z uhličitanu vápenatého.
Po zmiešaní s vodou a nanesení na okná vytvára nepriehľadný film, ktorý pomáha odrážať slnečné žiarenie a udržať teplo vonku, mimo obydlia. Nie je to žiaden nový svetoborný objav. V stavebníctve sa látka využíva už nejaký ten piatok, a to najmä pri renovačných prácach. Teraz si však trik osvojili ľudia, ktorí sa doma nechcú uvariť vo vlastnej šťave.
Blanc de Meudon : face à la canicule, la majorité des magasins de bricolage en pénurie
➡️ https://t.co/teyqC8WC4e pic.twitter.com/q43B1zODdM
— Le Parisien (@le_Parisien) June 20, 2026
Ľudia nabehli do obchodov
Ľudia sú z horúčav tak zúfalí, že sa z triku stala virálna záležitosť. Ľudia Blanc de Meudon hromadne vykupujú, ako kedysi počas pandémie koronavírusu vykupovali toaletný papier. Francúzi sa sťažujú, že látku už v obchodoch nájsť nevedia. Niektorí dokonca cestujú do susedných miest v nádeji, že ju kúpia inde.
Web IFL Science ale zdôrazňuje, že neexistuje žiadna vedecká literatúra, ktorá by priamo potvrdzovala účinnosť náterov Blanc de Meudon. Existuje však množstvo výskumov, ktoré potvrdzujú, že biely pigment môže pomôcť znížiť teploty v interiéri. Štúdia uverejnená v časopise Urban Climate napríklad zistila, že odrazové biele strechy môžu znížiť vnútorné teploty až o 1,75 °C. Iný výskum zas ukázal, že by to mohlo pomôcť znížiť dokonca aj okolité vonkajšie teploty, a to až o 2 °C.
Ako sa efektívne schladiť?
Hoci Blanc de Meudon zrejme nebude taká efektívna ako špeciálne biele pigmenty, nie je to nápad na zahodenie. Do istej miery môže pomôcť a má viacero výhod. Napríklad je ľahko nanášateľná a keď horúčavy pominú, dá sa jednoducho umyť.
My sme vám však priniesli niekoľko tipov a trikov od hygieničky Mgr. Bc Josefíny Adžič, ktoré môžete využiť bez toho, aby ste museli utekať do obchodu kupovať biele kriedové farbivo. Vedeli ste napríklad, že ventilátor nemá smerovať dovnútra, ale smerom von z izby?
Pozor na správne nastavenie ventilátora a klimatizácie
„V prvom rade – ventilátor neochladzuje vzduch, ale ľudí. Funguje tak, že urýchľuje odparovanie potu z pokožky. Ak v miestnosti nikto nie je, nechajte ho vypnutý, pretože bežiaci motor vzduch, naopak, mierne zohrieva. Večer však môžete využiť jeden šikovný trik: otočte ventilátor smerom von z okna. Vyfúkne teplý vzduch z miestnosti a podtlakom vtiahne dovnútra chladnejší nočný vzduch zvonka,“ vysvetlila pre interez hygienička.
Spozornieť by ste mali aj v prípade, ak máte doma klimatizáciu. „Pozor na syndróm „nastavím tam osemnásť stupňov“. Ľudské telo zvláda teplotné šoky veľmi zle. Bezpečné pravidlo hovorí, že by ste nemali chladiť o viac ako 6 °C oproti vonkajšej teplote. Ak je vonku 34 °C, v miestnosti by malo byť príjemných 28 °C, nie ľadová komora. Kľúčová je aj hygiena. Pravidelne čistite a dezinfikujte filtre. Zanedbaná klimatizácia je totiž skvelou distribučnou sieťou pre respiračné infekcie, angíny a baktérie legionelly,“ varuje Mgr. Bc. Adžič.
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