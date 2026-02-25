Vladimír Kobielsky o návrate do Let’s Dance: Pôvodne do šou nechcel ísť, potom však nastal rozhodujúci zlom

Let’s Dance
Herec šokoval svojím vyhlásením o šou.

Niektoré návraty vyvolávajú väčšie očakávania než iné. Keď herec Vladimír Kobielsky, víťaz šou Let’s Dance z roku 2017, oznámil svoj comeback, mnohí zrejme zostali prekvapení. Málokto vie, že po svojom triumfe sa herec takmer vôbec nevenoval tancu a po osemročnej pauze váhal, či sa vôbec vráti.

Napriek všetkému sa Vladimír Kobielsky nakoniec rozhodol prekonať obavy. Jeho návrat nebol otázkou odvahy ani prestíže – za všetkým stáli určité dôvody, ktoré ho presvedčili, že by stálo za to znova vstúpiť na parket a ukázať, že talent a odhodlanie nepoznajú vek ani pauzu, ako prezradil v rozhovore pre Markízu.

Od roku 2017 nevidel tanečné topánky

Zo začiatku nebol vôbec nadšený. „Priznám sa, že veľmi som sa netešil na to, že sa stanem súčasťou. Bolo to pekné, no mal som zostať pri tých spomienkach,“ vyšiel s pravdou von. Nakoniec nabral odvahu a vstúpil do tohto „šialeného ringu“. „Povedal som si, že možno tá dokonalosť, ktorá v tomto kole bude vládnuť, nebude divákov až tak baviť a že si spomenú na ťažké chvíle, ktoré som zažíval a sám so sebou som sa trápil a že sa vyberiem ešte raz na túto strastiplnú cestu,“ doplnil.

Spočiatku sa veľmi bál. Odvtedy, čo vyhral titul kráľa tanečného parketu, vôbec netancoval. „Predstava asi každého diváka je, že keď sme to pred tými deviatimi rokmi vyhrali, že som nič iné nerobil, len celé dni a mesiace som sa ďalej zdokonaľoval. Zahodil som svoje tanečné topánky a odvtedy som ich nevidel,“ poznamenal herec, ktorý to po prvých tanečných lekciách už nevidí až tak čierno.

„Takže mám pocit, že to bude možno ešte ťažšie, ako keď som sa prvýkrát stretol s tancom, ale prvé tréningy nasvedčujú tomu, že sa to celkom nezabudlo, takže už sa začínam aj tešiť a dúfam, že to bude veselá jazda,“ uviedol Vladimír, ktorý je v súčasnosti už inak nastavený. Režisérovi Pepemu Majeskému povedal, že ide do toho z viacerých dôvodov.

Čo ho presvedčilo?

