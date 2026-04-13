Prišiel do školy a vraždil, Samuel sa dnes postaví pred súd: Tragédia v Spišskej Starej Vsi zasiahla celú krajinu

Proces v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok, pri ktorom prišli o život dve ženy, sa má na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku začať v pondelok (13. 4.).
Vyplýva to z rozpisu pojednávaní zverejneného na webe rezortu spravodlivosti. Druhý termín pojednávania je naplánovaný na 17. apríla. Obžalobe pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy, v časti dokonaný, v časti v štádiu pokusu a v časti v štádiu prípravy, čelí Samuel S.
16. januára 2026 uplynul presne rok od tragického útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok. Udalosť, ktorá sa odohrala, hlboko zasiahla celé Slovensko. Dve ženy pri nej prišli o život, viacerí ľudia utrpeli zranenia a desiatky ďalších sa dodnes vyrovnávajú so psychickými následkami.
Vo štvrtok 16. januára 2025 krátko pred 13:00 vyslalo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby viaceré posádky rýchlej zdravotnej aj rýchlej lekárskej pomoci na gymnázium v Spišskej Starej Vsi. Podľa vtedajších informácií došlo v budove školy k útoku nožom na viaceré osoby. Záchranári zasahovali pri niekoľkých pacientoch, situácia bola mimoriadne vážna.
Na mieste neskôr potvrdili dve obete. Zomrela 18-ročná študentka Alena a 51-ročná zástupkyňa riaditeľky školy Mária Semančíková. Ďalšia 18-ročná študentka utrpela stredne ťažké zranenia a bola prevezená do nemocnice v Poprade. Ošetrení boli aj ďalší ľudia, ktorí utrpeli akútnu stresovú reakciu.
Útočník prišiel do školy cielene
Zo súdnych materiálov vyplýva, že 18-ročný študent, ktorý gymnázium navštevoval, prišiel do školy približne o 12:40, teda asi 20 minút predtým, ako mal absolvovať komisionálne preskúšanie. So sebou si priniesol nôž s 19-centimetrovou čepeľou. Vyšetrovateľom neskôr vyplynulo, že do školy nevstúpil náhodne, ale s úmyslom vraždiť.
Najskôr zamieril do riaditeľne, kde napadol zástupkyňu riaditeľky Máriu Semančíkovú. Podľa uznesenia ju zavraždil pre presvedčenie, že má byť zo školy vylúčený. Následne sa presunul na prvé poschodie, kde počas vyučovania vošiel do triedy.
Smrť na chodbe školy
Druhou obeťou sa stala Alena, ktorú si útočník vybral cielene. Podľa výpovedí sa pokúsila o útek, no na chodbe ju dobehol a usmrtil. Po čine ušiel zo školy do lesa. Policajti ho zadržali približne po hodine, pričom pri pátraní využili stopy v snehu, psovodov aj ďalšie zložky. Zranená bola aj študentka Barbora, ktorá sa snažila spolužiačku ochrániť. Útočník ju viackrát napadol nožom. Po dlhšom liečení sa Barbora vrátila späť do školy. Jej čin mnohí vnímali ako prejav odvahy v situácii, ktorá bola extrémne nebezpečná a ohrozila jej vlastný život.
Veľká pátracia akcia, zadržali ho na poli
Po útoku útočník z miesta činu ušiel. Polícia po ňom okamžite vyhlásila pátranie. Do akcie boli nasadení psovodi, štvorkolky aj snežné skútre. Policajtom výrazne pomohli stopy v snehu, ktoré za sebou zanechával. Mladíka sa napokon podarilo zadržať na poli približne hodinu po útoku.
Pred nástupom na gymnázium v Spišskej Starej Vsi navštevoval školu v Kežmarku. Býval v obci Ľubica, kam sa s rodinou presťahoval len krátko pred tragickou udalosťou.
